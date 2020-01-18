Trabzonspor - Kasımpaşa maçı ne zaman? Trabzonspor - Kasımpaşa maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Bordo mavili takım, Kasımpaşa ile 19 Ocak Pazar günü kıyasıya mücadele edecek. Lig'in 18. haftasında Trabzonspor 32 puanla 3. sırada yer alırken, Kasımpaşa da 15 puanla 15 sırada bulunuyor. Lacivert beyazlılar, 17. haftaya kadar olan zamanda ara transfer dönemi ve düşük performans nedeniyle istediğini yakalayamadı.

TRABZONSPOR - KASIMPAŞA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Şenol Güneş Spor Kompleksinde 19 Ocak 2020 Pazar günü oynanacak Trabzonspor - Kasımpaşa maçının hakemliğini Zorbay Küçük üstleniyor. Aleks Taşçıoğlu birinci, Mehmet Cem Hanoğlu ikinci hakem olarak bulunduğu maçta, Cihan Aydın dördüncü hakem.

18. hafta 2. yarıda karşı karşıya gelecek olan Trabzon ve Kasımpaşa maçı beIN Sports HD 2 kanalından canlı olarak aktarılacak.

TRABZONSPOR - KASIMPAŞA MAÇI BİLET FİYATLARI

19 Ocak 2020 Pazar günü 16.00'da Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın bilet fiyatları şöyle:

Batı Alt VIP Tribün 375 TL, Batı Alt VIP Tribün 325 TL, Batı Alt VIP Tribün 225 TL, Batı Alt VIP Tribün 150 TL, Kategori 1 Batı Alt Tribün/ Batı Üst Tribün 70 TL, Kategori 2 Doğu Alt Tribün/ Doğu Üst Tribün 60 TL, Kategori 3 Doğu Alt Tribün/ Doğu Üst Tribün 50 TL, Kategori 4 Doğu Alt Tribün/ Doğu Üst Tribün 40 TL, Güney Kale Arkası Kuzey Kale Arkası 30 TL.