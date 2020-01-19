Trabzonspor-Kasımpaşa maçının ardından

Süper Lig'in 18'inci haftasında sahasında konuk ettiği Kasımpaşa 'yı 6-0 mağlup eden Trabzonspor 'da teknik direktör Hüseyin Çimşir, iyi bir futbol oynadıklarını belirterek, "Üst üste bulduğumuz goller rakibin direncini kırdı. Oyuncularımı tebrik ediyorum" dedi.

Üst üste buldukları gollerin rakibin direncini kırdığını kaydeden Hüseyin Çimşir, "Maçı kazandığımız için bütün oyuncularımı tebrik ediyorum. İyi bir futbol oldu. Özellikle maçın başında gole kadar olan bölüm ortadaydı. Zaman zaman üstünlüğümüz vardı. Topa sahip olmaya çalıştık. Attığımız ilk golden sonraki dönem ve üst üste gollerin gelmesi rakibin direncini ortadan kaldırdı. İkinci yarının başında da rakibin 10 kişi kalması bizim için maçın bittiği yer oldu. Bütün arkadaşları kutluyorum. Taraftara da desteklerden ötürü teşekkür ediyorum" dedi.

"GOL YEME SORUNUNU ÇÖZERSEK ÖNÜMÜZ AÇIK"

Takımın oyun olarak değişimine ilişkin bir soru üzerine de Çimşir şunları söyledi:

"Ben geldiğim dönemde takıma çok fazla bir şeyler değiştireceğimi söylemedim. Küçük detaylar olacaktı. Çünkü ben bu kulübün yapısının içindeydim. Küçük birkaç dokunuş yapmamız gerekiyordu. Biz ilk yarıda da çok fazla gol atan takımlardandık, ikinci yarıda öyle. Sıkıntımız defansla alakalıydı. Çok gol yiyorduk, arkadaşlarla bunu çalıştık. Bunda da başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Son 2 maçta gol yemedik. 8 gol attık, yemeden devam ediyoruz. Bu takım zaten potansiyeli olan, problem çözebilen oyunculardan kurulu takım. Her maç neredeyse gol atıyoruz. Sıkıntımız gol yememek. O tarafı biraz daha toparlayabilirsek önümüz açık diye düşünüyorum."

Çimşir, karşılamada 3 gol kaydeden forvet oyuncusu Alexander Sörloth ile ilgili olarak ise, "Sörloth'un üç gol atması, özellikle gol krallığı yarışında moral bulması, hem de kendine ait özgüveni açısından önemli. İnşallah böyle devam eder" ifadelerini kullandı.

TAYFUR HAVUTÇU: CAMİAMIZDAN ÖZÜR DİLERİZ

İlk 5 dakikada maçın istedikleri gibi gittiğini kaydeden Kasımpaşa Teknik Direktörü Tayfur Havutçu ise şöyle konuştu: "Trabzonspor güçlü, şampiyonluğa oynayan bir ekip. Kaliteli oyuncular var. Trabzon zor bir deplasman bunu biliyorduk. Maç öncesi yaptığımız planlamada da önce oyunu tutup yakaladığımız pozisyonları değerlendirmek istiyorduk. İlk 25 dakika oyun istediğimiz şekilde gidiyordu. Hızlı hücumda yakaladığımız pozisyonlar vardı. Final paslarını değerlendirmedik. Maalesef Sosa'nın golünden sonra arka arkaya yediğimiz goller var. 5 dakikada 3 gol yedik. İkinci yarının başında bir kişi eksildik. Kırmızı karttan sora direncimiz daha da düştü. Trabzonspor oyuna hakim kaldı, pozisyonları değerlendirdi. Tebrik ediyorum. Bu tür sonuçlar futbolun içinde var. Böyle farklı olmasından dolayı üzgünüm. Camiamızdan özür diliyoruz."

121 HAFTA SONRA EN FARKLI GALİBİYET

Süper Lig'in 18'inci haftasında sahasında konuk ettiği Kasımpaşa'yı 6-0 mağlup eden Trabzonspor, ligde 121 hafta sonra en farklı galibiyetini aldı. Son olarak 2015-16 sezonunun 32'nci haftasında sahasında ağırladığı Çaykur Rizespor'u mağlup eden bordo-mavililer, bin 351 gün sonra ligdeki en farklı galibiyetine ulaştı.

SÖRLOTH MAÇ SONU TOPU ALDI

6-0'lık Kasımpaşa galibiyetinde 3 gol atarak hat-trick yapan ve 15 golle gol krallığında da iddiasını sürdüren Alexander Sörloth, maçın ardından topu alarak soyunma odasına gitti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Hüseyin Çimşir'in açıklamaları

Tayfur Havutçu'nun açıklamaları