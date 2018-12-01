Trabzonspor, Kayseri'de

<div></div><div>Trabzonspor, bugün Kayserispor'a konuk olacağı karşılaşma için Kayseri'ye gitti. Hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavililer, Trabzon Havalimanı'ndan İstanbul aktarmalı olarak Kayseri'ye vardı.</div> <div></div><div>Burak ile Onur'un kadro dışı bırakıldığı bordo-mavili takımda, cezalı Onazi ve sakatlığı bulunan Kucka'nın yanı sıra, annesinin vefatı nedeniyle İtalya'ya giden Caleb Ekuban yer almadı. Kamil Ahmet ve Hosseini ise Kayseri'ye götürüldü.</div> <div></div><div></div><div></div><div> <div style='position: relative;width: 100%;display: inline-block;'><div style='padding-top: 56.25%;'></div></div> </div>