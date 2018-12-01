01 Aralık 2018, 05:32
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Trabzonspor, Kayseri'de

Trabzonspor, Kayseri

Trabzonspor, bugün Kayserispor’a konuk olacağı karşılaşma için Kayseri’ye gitti.

Trabzonspor, bugün Kayserispor'a konuk olacağı karşılaşma için Kayseri'ye gitti. Hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavililer, Trabzon Havalimanı'ndan İstanbul aktarmalı olarak Kayseri'ye vardı.
Burak ile Onur'un kadro dışı bırakıldığı bordo-mavili takımda, cezalı Onazi ve sakatlığı bulunan Kucka'nın  yanı sıra, annesinin vefatı nedeniyle İtalya'ya giden Caleb Ekuban yer almadı. Kamil Ahmet ve Hosseini ise Kayseri'ye götürüldü.
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