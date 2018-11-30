30 Kasım 2018, 17:42
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Trabzonspor, Kayseri'ye Gitti

Trabzonspor, Kayseri

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında yarın Kayserispor'a konuk olacağı karşılaşma için bu kente gitti.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen  antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan bordo-mavililer, Trabzon Havalimanı'ndan  İstanbul aktarmalı olarak Kayseri'ye hareket etti.
Burak Yılmaz ile Onur Recep Kıvrak'ın kadro dışı bırakıldığı  bordo-mavili takımda, cezalı Ogenyi Onazi ve sakatlığı bulunan Juraj Kucka'nın  yanı sıra, annesinin vefatı nedeniyle İtalya'ya giden Caleb Ansah Ekuban yer  almadı.
Sakatlıkları bulunan Kamil Ahmet Çörekçi ve Seyed Majid Hosseini ise  kadroya dahil edilerek, takımla Kayseri'ye götürüldü.
Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'ndaki karşılaşma, saat 19.00'da  başlayacak.
İstanbul,Trabzon,Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri,Kayseri

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