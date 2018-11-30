Trabzonspor, Kayserispor Deplasmanında

Trabzonspor
, Spor Toto Süper Lig'de yarın deplasmanda Kayserispor
'a konuk olacak.
Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Mustafa Öğretmenoğlu
yönetecek.
Geçen hafta Fenerbahçe
'yi sahasında 2-1 mağlup ederek 4 maçlık galibiyet hasretine son veren bordo-mavililer, çıkışını Kayserispor karşısında da sürdürmek istiyor. Burak Yılmaz
ve Onur Recep Kıvrak
'ın kadro dışı bırakıldığı bordo-mavili takımda, cezalı Onazi ve sakatlığı bulunan Kucka yer alamayacak. Karadeniz
ekibinin karşılaşmaya Uğurcan Çakır, Pereira, Toure
, Hüseyin Türkmen
, Novak, Sosa, Yusuf Yazıcı
, Abdülkadir Ömür
, Nwakaeme, Olcay Şahan
ve Rodallega 11'i ile çıkması bekleniyor.
Trabzonspor,Kayserispor