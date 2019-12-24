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Trabzonspor, Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı

Süper Lig'de dün İttifak Holding Konyaspor'u deplasmanda 1-0 mağlup eden Trabzonspor, 28 Aralık Cumartesi günü sahasında İstikbal Mobilya Kayserispor ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

24.12.2019 14:06 | Son Güncelleme: 24.12.2019 14:22 Trabzonspor, Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı
Süper Lig'de dün İttifak Holding 'u deplasmanda 1-0 mağlup eden , 28 Cumartesi günü sahasında İstikbal Mobilya ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde futbolcular, iki grup halinde çalıştı.
Birinci grupta yer alan oyuncular toparlanma, ikinci grupta yer alan oyuncular ise telafi antrenmanı gerçekleştirdi.
Öğrenciler, Trabzonspor'la buluştu
Türkiye Yazarları Derneği (TSYD) Trabzon Şubesi'nin gerçekleştirdiği "Uzak Köylerdeki Çocuklar Spor Tesisleriyle Buluşuyor" projesi kapsamında, Yomra Oymalıtepe İlkokulu ile Vakfıkebir Fen Lisesi öğrencileri antrenmanı ziyaret etti.
Öğrenciler, teknik direktör Ünal Karaman ve futbolcularla fotoğraf da çektirdi.
Yarını izinli geçirecek bordo-mavililer, 26 Aralık Perşembe günü yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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Kaynak: AA

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