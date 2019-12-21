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Trabzonspor, Konya'da 9 yıllık hasreti bitirmek istiyor

Süper Lig'de Denizlispor mağlubiyeti sonrası moral bulmak isteyen Trabzonspor, Konyaspor karşısında deplasmanda süre gelen 9 yıllık galibiyet hasretini sona erdirmek istiyor.

21.12.2019 13:45 | Son Güncelleme: 21.12.2019 13:45 Trabzonspor, Konya'da 9 yıllık hasreti bitirmek istiyor
Süper Lig'de Denizlispor mağlubiyeti sonrası moral bulmak isteyen , karşısında deplasmanda süre gelen 9 yıllık galibiyet hasretini sona erdirmek istiyor.
Süper Lig'in 15. haftasında Denizlispor'a sahasında 2-1 mağlup olan bordo-mavililer zirve yarışında yara almıştı. Fırsat haftasını değerlendiremeyen bordo-mavililer 23 Aralık Pazartesi günü deplasmanda oynayacağı Konyaspor maçını kazanarak rakibi karşısında 9 yıllık galibiyet özlemini sonlandırmayı hedefliyor.
EN SON GALİBİYET 2010'DA
Trabzonspor Konya'da rakibi karşısında en son galibiyeti Konyaspor'un ligden düştüğü 2010-2011 sezonunda elde etti. Bordo-mavililer söz konusu dönemin ardından rakibi ile deplasmanda oynadığı son 6 Süper Lig maçında 2 mağlubiyet ve 4 beraberlik elde etti. Karadeniz ekibi son galibiyetini ise 1 Kasım 2010'da 2-1'lik sokar ile elde etmişti. Bordo-mavililer Konya deplasmanından galibiyetle ayrılması durumunda ise Nisan 2017'den bu yana ilk kez deplasmanda üst üste 3 maçını kazanmış olacak.
ÜNAL KARAMAN VE AYKUT KOCAMAN 6 KEZ KARŞILAŞACAK
Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman ile Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, teknik adamlık dönemlerinden 6 kez karşı karşıya gelecek. İki teknik adamın bundan önce görev aldıkları takımlarda yaptıkları 5 maçta bordo-mavililerin teknik patronu Ünal Karaman 3 galibiyet alırken, Aykut Kocaman ise 1 galibiyet elde etti. 1 maçta ise iki teknik adam birbirine üstünlük kuramadı.
(İHA)

Trabzonspor, Konyaspor, Konya, Güncel

Kaynak: İHA

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