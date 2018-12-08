Trabzonspor - Konyaspor: 3-0

Skorer - Spor Toto Süper Lig'de 'Fırtına' esmeye devam ediyor... Trabzonspor kendi sahasında Atiker Konyaspor 'u 3-0 mağlup ederek ligde üst üste 3. galibiyetini elde etti.

Şenol Güneş Spor Kompleksi'ndeki karşılaşmada ilk yarı golsüz sonuçlandı.

Abdülkadir'in ceza sahası içinde düşürülmesi sonrası hakem Mete Kalkavan penaltı noktasını gösterdi. 76'da atışı kullanan Rodallega gol perdesini açtı: 1-0. 1 dakika sonra Kayserispor maçının kahramanı Ekuban farkı 2'ye çıkardı: 2-0. 89'da Onazi skoru belirledi: 3-0.

Bu sonuçla bordo-mavili takım puanını 25'e yükseltirken, Konyaspor ise 21 puanda kaldı.

Maç sonu kutlama Trabzonsporlu futbolcular, maç sonunda galibiyet sevincini taraftarlarla paylaştı.



Müsabakanın tamamlanmasının ardından bordo-mavili futbolcular, tribünler önünde kenetlenerek galibiyeti taraftarlarla birlikte kutladı.

MAÇTAN DAKİKALAR





24. dakikada Traore'nin sol taraftan uzun pasında, savunmanın arkasında Jahovic'in kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda son anda araya giren Hüseyin Türkmen, topu kornere göndererek tehlikeyi önledi.



25. dakikada korner atışından gelen ve savunmanın uzaklaştırmak istediği top ceza alanı dışındaki Skubic'in önüne düştü. Bu futbolcunun şutunda meşin yuvarlak direğin az farkla üzerinden auta çıktı.



35. dakikada Yusuf Yazıcı'nın sağdan kullandığı serbest vuruşta, ceza alanı içinde Hüseyin Türkmen'in kaleye gönderdiği top Serkan Kırıntılı'da kaldı.



45. dakikada Sosa'nın pasında, ceza yayı yakınında rakibinden sıyrılan Rodallega'nın sert şutunda top direğin yanından auta gitti. 22. dakikada ani gelişen Atiker Konyaspor atağında, Ömer Ali Şahiner'in pasıyla savunmanın arkasında buluştuğu top ile ceza alanına giren Jahovic'in kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.24. dakikada Traore'nin sol taraftan uzun pasında, savunmanın arkasında Jahovic'in kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda son anda araya giren Hüseyin Türkmen, topu kornere göndererek tehlikeyi önledi.25. dakikada korner atışından gelen ve savunmanın uzaklaştırmak istediği top ceza alanı dışındaki Skubic'in önüne düştü. Bu futbolcunun şutunda meşin yuvarlak direğin az farkla üzerinden auta çıktı.35. dakikada Yusuf Yazıcı'nın sağdan kullandığı serbest vuruşta, ceza alanı içinde Hüseyin Türkmen'in kaleye gönderdiği top Serkan Kırıntılı'da kaldı.45. dakikada Sosa'nın pasında, ceza yayı yakınında rakibinden sıyrılan Rodallega'nın sert şutunda top direğin yanından auta gitti.

49. dakikada Pereira'nın sağdan ortasında, arka tarafta uygun durumdaki Novak'ın gelişine sert şutunda, çizgi önünde savunma topa ayak koyarak tehlikeyi önledi.



56. dakikada Yusuf Yazıcı'nın sağdan kullandığı serbest vuruşta, kaleci Serkan Kırıntılı üzerine sert gelen topu yumruklayarak kornere çeldi.



58. dakikada Hadziahmetovic'in ceza alanı içinden şutunda kaleci Uğurcan Çakır, yatarak iki hamlede topu kontrol etti.



74. dakikada topla kaleye doğru ilerleyen Abdülkadir Ömür, ceza alanı içinde Ferhat Öztorun ve Ali Turan'ın arasında kendini yerde bulunca karşılaşmanın hakemi Mete Kalkavan, penaltı noktasını gösterdi. Daha sonra Video Yardımcı Hakem uygulamasıyla da pozisyonu izleyen Kalkavan, kararını değiştirmedi.



76. dakikada Rodallega, kullandığı penaltı atışında topu kaleci Serkan Kırıntılı'nın ters tarafından sağ üst köşeden filelere gönderdi: 1-0.



78. dakikada Trabzonspor farkı 2'ye yükseltti. Sağdan rakiplerinden sıyrılarak ceza alanı son çizgisine inen Abdülkadir Ömür'ün yerden pasında, altıpas içinde Ekuban, meşin yuvarlağı dokunarak filelerle buluşturdu: 2-0.



89. dakikada kendi yarı alanından çıkmak isteyen konuk takımda Hadziahmetovic'in kaptırdığı topla ceza sahasına giren Onazi, yerden bir vuruşla topu kaleci Serkan Kırıntılı'nın solundan filelere göndererek maçın skorunu belirledi: 3-0.



Trabzonspor, karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.





MAÇTAN NOTLAR

Jevtovic cezalı duruma düştü Atiker Konyaspor'da sarı kart gören Jevtovic cezalı duruma düştü. Sırp futbolcu gelecek hafta oynanacak Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek.

Spor Toto Süper Lig'de Atiker Konyaspor'u konuk eden Trabzonspor'un ilk 11'inde, geçen haftaya göre tek değişiklik yapıldı.