Trabzonspor-Konyaspor Maçında Taraftarlar, "Aykut Kocaman Şike Yapsana" Tezahüratında Bulundu

Spor Toto Süper Ligin 15. haftasında Ünal Karaman'ın takımı Trabzonspor ile Aykut Kocaman'ın çalıştırdığı Konyaspor karşı karşıya gelirken, Konyaspor'un hocası Kocaman aleyhinde tezahüratlar geldi.
"AYKUT KOCAMAN ŞİKE YAPSANA"
Akyazı Stadında oynanan karşılaşmanın ilk yarısının son anlarında Trabzonsporlu taraftarların bir kısmı "Şike yapsana, şike yapsana, Aykut Kocaman şike yapsana" şeklinde tempo tuttu. Bu tezahüratların ardından maçın ilk devresi 0-0 sona ererken, takımlar soyunma odasının yolunu tuttu.
(Sporx)
08 Aralık 2018 Cumartesi 17:15