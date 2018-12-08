08 Aralık 2018, 18:12
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Trabzonspor-Konyaspor Maçının Sonunda Stat Hoparlöründen 'Konyalım' Şarkısı Çalındı

Trabzonspor'un Konyaspor'u 3-0 mağlup ettiği maçın sonunda stat hoparlöründen 'Konyalım' şarkısı çalındı.

Son haftaların formda takımı Trabzonspor, Atiker Konyaspor'u Şenol Güneş Spor Kompleksinde konuk etti. İkinci yarıda golleri bulan Trabzonspor, rakibini 3-0 mağlup etti. Bordo-mavililere galibiyeti getiren golleri 76. dakikadan Rodallega, 77. dakikada Ekuban ve 89. dakikada Onazi kaydetti.

'KONYALIM' ŞARKISI ÇALDI

Konyaspor maçı bitimiyle birlikte Trabzonspor Stadında 'Konyalım' şarkısı çaldı. Öte yandan bordo-mavili taraftarlar maç içinde Aykut Kocaman aleyhinde tezahüratlarda bulunurken, bir kısım taraftar, "Aykut Kocaman şike yapsana" diye bağırdı.

Aykut Kocaman,Şenol Güneş,Konyaspor,Trabzonspor
08 Aralık 2018 Cumartesi 18:12



YORUMLAR (7)
DELİ DAYI: imar barışından 7 milyar 511 milyon halktan devlete kaynak sağlanmış bu parayı hükümet nereye harmışki
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RİZESPOR’LU: Konyaspor’un yenilemesi moralimizi allak pullak etti,,trabzon küme düşürülmelidir,,başka yolu yoktur.
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BARCALI: Türkiye''nin Barça''sı olabilecek binbir kültür Trabzonspor''da bu zihniyet neden değişmiyor? Takımın formda, iyi top oynuyorsun, kaç haftadır kazanıyorsun horon tep, halay çek niye rakibini rencide ederek eğlenmek istersin ki?
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DELİ DAYI: bu maçın konya ayağında da biz kemençe çalar göndeririz sorun değil ne ekersen onu biçersin
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