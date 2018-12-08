Trabzonspor-Konyaspor Maçının Sonunda Stat Hoparlöründen 'Konyalım' Şarkısı Çalındı

Son haftaların formda takımı Trabzonspor, Atiker Konyaspor'u Şenol Güneş Spor Kompleksinde konuk etti. İkinci yarıda golleri bulan Trabzonspor, rakibini 3-0 mağlup etti. Bordo-mavililere galibiyeti getiren golleri 76. dakikadan Rodallega, 77. dakikada Ekuban ve 89. dakikada Onazi kaydetti.
'KONYALIM' ŞARKISI ÇALDI
Konyaspor maçı bitimiyle birlikte Trabzonspor Stadında 'Konyalım' şarkısı çaldı. Öte yandan bordo-mavili taraftarlar maç içinde Aykut Kocaman aleyhinde tezahüratlarda bulunurken, bir kısım taraftar, "Aykut Kocaman şike yapsana" diye bağırdı.
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08 Aralık 2018 Cumartesi 18:12