Trabzonspor, Konyaspor'u 1-0 yendi

Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanan mücadeleyi bordo-mavililer 1-0'lık skorla kazandı. Trabzonspor'a galibiyeti getiren golü, 38. dakikada Alexander Sörloth kaydetti. Konyaspor'da Ömer Ali Şahiner, 21. ve 82. dakikalarda gördüğü sarı kartların ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Bu sonucun ardından Konyaspor'un ligdeki galibiyet hasreti 9 maça çıktı.

Sörloth gol sayısını 10'a çıkardı

TRABZONSPOR HAFTAYA KAYSERİSPOR'U KONUK EDECEK

Trabzonspor'da sarı kart gören Yusuf Sarı önümüzdeki hafta oynanacak olan Kayserispor mücadelesinde forma giyemeyecek. Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor evinde Kayserispor ile karşılaşacak. Konyaspor ise deplasmanda Alanyaspor'a konuk olacak.