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Trabzonspor, Konyaspor'u 1-0 yendi

Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Konyaspor'u Sörloth'un golüyle 1-0 yendi. Bu sonuçla ev sahibi ekibin galibiyet hasreti 9 maça çıktı.

23.12.2019 22:03 | Son Güncelleme: 23.12.2019 22:13

Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda ile karşı karşıya geldi. Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanan mücadeleyi bordo-mavililer 1-0'lık skorla kazandı. Trabzonspor'a galibiyeti getiren golü, 38. dakikada Alexander Sörloth kaydetti. Konyaspor'da Ömer Ali Şahiner, 21. ve 82. dakikalarda gördüğü sarı kartların ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Bu sonucun ardından Konyaspor'un ligdeki galibiyet hasreti 9 maça çıktı.

Sörloth gol sayısını 10'a çıkardı

TRABZONSPOR HAFTAYA KAYSERİSPOR'U KONUK EDECEK

Trabzonspor'da sarı kart gören Yusuf Sarı önümüzdeki hafta oynanacak olan Kayserispor mücadelesinde forma giyemeyecek. Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor evinde Kayserispor ile karşılaşacak. Konyaspor ise deplasmanda Alanyaspor'a konuk olacak.

Trabzonspor, Konyaspor'u 1-0 yendi

Trabzonspor, Konyaspor, Konya, Spor


HABER YORUMLARI (8)
KUZEYİN UŞAĞI: TRABZON zor da olsa kazandı. . tebrikler.
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DEDE: Hak eden kazansın
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KOMŞU ISPARTA: konya bu futbolla kümeye gider benden söylemesi.
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FIRTINA: Konya kümeye ne içtiyseniz futbolculara fazla içirmişiniz adamların sahada yürüyecek halleri kalmamış ayyaş konyalılar yazıkki mevlana ordan çıkmış .
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VEDATTIME: Bu yaptığın ayrımcılığın dik alası.ne bu öfke ne bu nefret.aynaya bak önce.
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DOĞUKAN SEYHAN: bu akşam oynanan oyunu beğenen fenerli olsun
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VEDATTIME CVP: Sen benim sözlerimin aslında Konyanın oynadığı futbola olduğunu ve Tabzonun ordan 1 puanla dönmesi gerekirken konyalı futbolcuların sahada ayakta bile durmakta zorlanmalarından kaynaklandığını göremeyecek kadar cahilsiniz.
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VEDATTİME CVP: Ne ayrımcılığı be kardeşim içkinin en fazla tüketildiği yer Konya değilmi ? Cevap versene. .
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