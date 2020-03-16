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Trabzonspor, koronavirüs nedeniyle antrenmanlarını kapattı

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'de de 18 vakanın görüldüğü koronavirüs salgını sonrası Trabzonspor Kulübü, antrenmanlarını basına ve taraftara kapattı.

16.03.2020 09:36 | Son Güncelleme: 16.03.2020 10:27

Trabzonspor , koronavirüs nedeniyle antrenmanlarını basına ve taraftarlara kapattığı duyurdu.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Bağlık Bakanlığı'nın korona virüsü tedbirleri kapsamında antrenmanlarımız, hayat normal akışına dönene kadar basına ve taraftarlarımıza kapalı olarak gerçekleştirelecektir" denildi.

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Trabzonspor, koronavirüs nedeniyle antrenmanlarını kapattı

Kaynak: İHA

Etiketler : Trabzonspor, Spor

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