Trabzonspor, koronavirüs nedeniyle antrenmanlarını kapattı
Tüm dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye'de de 18 vakanın görüldüğü koronavirüs salgını sonrası Trabzonspor Kulübü, antrenmanlarını basına ve taraftara kapattı.
16.03.2020 09:36 | Son Güncelleme: 16.03.2020 10:27
Trabzonspor , koronavirüs nedeniyle antrenmanlarını basına ve taraftarlara kapattığı duyurdu.
Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Bağlık Bakanlığı'nın korona virüsü tedbirleri kapsamında antrenmanlarımız, hayat normal akışına dönene kadar basına ve taraftarlarımıza kapalı olarak gerçekleştirelecektir" denildi.
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Kaynak: İHA
Haberin Videosu :Koronavirüs salgını sonrası Trabzonspor, antrenmanlarını kapattı
Etiketler : Trabzonspor, Spor
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