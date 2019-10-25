Trabzonspor, Krasnodar'a 2-0 yenildi!

Trabzonspor, Avrupa Ligi C Grubu 3. maçında Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde Rus ekibi Krasnodar'a 2-0 yenildi. Krasnodar'a galibiyeti getiren golleri 49. dakikada Marcus Berg ve 90+2. dakikada Tonny Vilhena kaydetti. UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda 7 Kasım Perşembe günü Trabzonspor ile Krasnodar bir kez daha karşılaşacak. Mücadele Rusya'da oynanacak. Gruptaki diğer maçta ise Basel, deplasmanda Getafe'yi 1-0'lık skorla geçti.

ŞENOL GÜNEŞ DE MAÇI İZLEDİ

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Trabzonspor'un Krasnodar ile oynadığı maçı tribünden takip etti. Maç öncesinde bordo-mavili taraftarlarla fotoğraf çektiren Güneş, protokol tribününde eski arkadaşları ile hasret giderdi.

OBİ MİKEL VE STURRİDGE KADRODA YOK

Sakatlıkları bulunan Obi Mikel ve Sturridge riske edilmeyerek Krasnodar maçında oynatılmadı. İki oyuncunun ligdeki Medipol Başakşehir maçına hazır hale gelmesi için sağlık kurulu tarafından tedavilerine devam edildi.

YUSUF SARI, AVRUPA'DA İLK KEZ 11'DE BAŞLADI

Trabzonspor'un genç oyuncusu Yusuf Sarı, UEFA Avrupa Ligi'nde ilk kez ilk 11'de yer aldı. Yusuf, daha önce Sparta Prag ve AEK ile oynanan karşılaşmalarda toplam 42 dakika sahada kalmıştı.