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Trabzonspor-Krasnodar maçı basın toplantısı ve antrenman programı belli oldu

UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda Trabzonspor ile Krasnodar arasında oynanacak maç öncesi iki takımın antrenman ve basın toplantısı programı belli oldu.

22.10.2019 10:43Trabzonspor-Krasnodar maçı basın toplantısı ve antrenman programı belli oldu
UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda Trabzonspor ile Krasnodar arasında oynanacak maç öncesi iki takımın antrenman ve basın toplantısı programı belli oldu.

Buna göre Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman ile Anthony Nwakaeme'nin katılacağı basın toplantısı 23 Ekim Çarşamba günü 16.30'da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Futbol Koordinasyon Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Basın toplantısının ardından 17.00'de Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri Cemil Usta Sahası'nda yapılacak antrenmanın ilk 15 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık olarak yapılacak.

Misafir takım Krasnodar ise aynı gün 18.30'da Medical Park Stadyumu'nda basın toplantısı düzenleyecek. Basın toplantısının ardından 19.00'da Medical Park Stadyumu'nda gerçekleştirecek antrenmanın ilk 15 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık olacak. - TRABZON

Spor

Kaynak: İHA

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