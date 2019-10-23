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Trabzonspor, Krasnodar maçı hazırlıklarını tamamladı

- Trabzonspor, Krasnodar maçı hazırlıklarını tamamladıTRABZON - UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda yarın sahasında Rusya temsilcisi Krasnodar ile karşılaşacak olan Trabzonspor bu maçın hazırlıklarını tamamladı.

23.10.2019 18:57
- Trabzonspor, Krasnodar maçı hazırlıklarını tamamladı
TRABZON - UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda yarın sahasında Rusya temsilcisi Krasnodar ile karşılaşacak olan Trabzonspor bu maçın hazırlıklarını tamamladı.
UEFA Avrupa Ligi C Grubu 3. haftasında Rusya'nın Krasnodar takımıyla oynayacak olan Trabzonspor, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde son çalışmasını yaparak maç saatini beklemeye başladı. İlk 15 dakikası basın mensuplarına açık olan antrenmanda bordo-mavililer koşunun ardından pas çalışması yaptı. Basına kapalı olan bölümde ise bordo-mavililerin taktik ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdiği öğrenildi.
Trabzonspor, Krasnodar maçı hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, Krasnodar, Avrupa, Spor

Kaynak: İHA

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