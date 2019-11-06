Haberler » Spor » Trabzonspor, Krasnodar maçı hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, Krasnodar maçı hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, yarın deplasmanda Krasnodar ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

06.11.2019 20:31 | Son Güncelleme: 06.11.2019 20:31 Trabzonspor, Krasnodar maçı hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor, yarın deplasmanda Krasnodar ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde saat 19.10'da maçın oynanacağı Krasnodar Stadyumu'nda ilk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleştirilen antrenmanda taktik çalışmalar yapıldı.

ANTRENMAN 10 DAKİKA GEÇ BAŞLADI

Bordo mavililer, yoğun trafik nedeniyle antrenman sahasına 10 dakika gecikmeli gelirken, daha önce 19.00'da başlaması planlanan antrenman da bu gecikme nedeniyle 19.10'da başladı.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi C Grubu dördüncü maçında yarın saat 20.55'te Krasnodar Stadyumu'nda Krasnodar ile karşı karşıya gelecek.



Ünal Karaman, Trabzonspor, Krasnodar, Spor

Kaynak: DHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
23:53   UEFA Şampiyonlar Ligi: Real Madrid: 4 - Galatasaray: 0 (İlk yarı)
23:55   Real Madrid'in 4. golü sonrası Galatasaraylı taraftarlardan olay tezahürat!
23:50   Basketbol: FIBA Şampiyonlar Ligi
23:42   Beşiktaş'tan Erdal Torunoğlulları için geçmiş olsun mesajı
23:39   Beşiktaş, Braga maçı hazırlıklarını tamamladı
23:55   Real Madrid'in 4. golü sonrası Galatasaraylı taraftarlardan olay tezahürat!
23:37   Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez ilk 15 dakikada 3 gol yedi!
23:28   Fatih Terim'den 2 değişiklik!
22:13   Brezilyalı ünlü model Vanessa Vailatti'den Galatasaray'a destek!
21:46   Real Madrid-Galatasaray maçında dördüncü gol geldi!
7.11.2019 00:04:24