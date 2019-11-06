Haberler » Spor » Trabzonspor, Krasnodar maçı için Rusya'da

Trabzonspor, Krasnodar maçı için Rusya'da

UEFA Avrupa Ligi C Grubu 4'üncü maçında yarın deplasmanda Rusya ekibi Krasnodar ile karşılaşacak olan Trabzonspor, Krasnodar'a geldi.

06.11.2019 16:53 | Son Güncelleme: 06.11.2019 16:53 Trabzonspor, Krasnodar maçı için Rusya'da

UEFA Avrupa Ligi C Grubu 4'üncü maçında yarın deplasmanda Rusya ekibi Krasnodar ile karşılaşacak olan Trabzonspor, Krasnodar'a geldi.

Bugün özel uçakla saat 13.00'te Trabzon'dan havalanan bordo-mavililer, 1 saatlik yolculuğunun ardından Krasnodar Havalimanı'na ulaştı. Trabzonspor kafilesi, daha sonra kendilerini bekleyen otobüsle konaklayacağı otele hareket etti.Teknik direktör Ünal Karaman ile forvet oyuncusu Alexander Sörloth bu akşam 18.30'da Rusya Krasnodar Stadyumu'nda basın toplantısı gerçekleştirilecek, ardından bordo-mavililer 19.00'da yine Krasnodar Stadyumu'nda yapacağı antrenmanla bu maçın hazırlıklarını tamamlayacak.



Trabzonspor, Krasnodar, Rusya, Spor

Kaynak: DHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
01:01   Galatasaray: 6-0
00:54   Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. hafta maçında İspanya ekibi Real Madrid'e deplasmanda...
00:53   flaş!
00:49   Fatih Terim çılgına döndü: Ne yapıyorsunuz oğlum!
00:45   Galatasaray'dan kötü rekor! Şampiyonlar Ligi..
00:49   Fatih Terim çılgına döndü: Ne yapıyorsunuz oğlum!
00:16   Cevad Prekazi'den Galatasaraylı oyunculara sert tepki: Mahalle takımı mısın?
23:55   Real Madrid'in 4. golü sonrası Galatasaraylı taraftarlardan olay tezahürat!
23:37   Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez ilk 15 dakikada 3 gol yedi!
23:28   Fatih Terim'den 2 değişiklik!
7.11.2019 01:04:11