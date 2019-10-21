Trabzonspor-Krasnodar maçını Avusturyalı hakem Lechner yönetecek

Trabzonspor'un, UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda 24 Ekim Perşembe günü sahasında Rusya temsilcisi Krasnodar ile yapacağı 3. hafta maçını Avusturyalı hakem Harald Lechner yönetecek.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Medical Park Stadı'nda saat 22.00'de başlayacak karşılaşmada Lechner'in yardımcılıklarını Andreas Heidenreich ve Maximilian Kolbitsch üstlenecek. Müsabakada dördüncü hakem olarak ise Julian Weinberger görev yapacak.

TRABZONSPOR 1 PUANLA 3. SIRADA

C Grubu'ndaki ilk maçında Getafe'ye deplasmanda 1-0 mağlup olan bordo-mavili takım, ikinci maçında Basel ile 2-2 berabere kalmıştı. Trabzonspor 2 maç sonunda topladığı 1 puanla Getafe ve Basel'in ardından 3. sırada yer alıyor.