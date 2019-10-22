Haberler » Spor » Trabzonspor-Krasnodar maçının biletleri satışa sunuldu

Trabzonspor-Krasnodar maçının biletleri satışa sunuldu

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda 24 Ekim Perşembe günü sahasında Krasnodar ile oynayacağı maçın biletleri satışa sunuldu.

22.10.2019 11:46Trabzonspor-Krasnodar maçının biletleri satışa sunuldu
Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda 24 Ekim Perşembe günü sahasında Krasnodar ile oynayacağı maçın biletleri satışa sunuldu.
Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda oynanacak Trabzonspor-Krasnodar maçı biletlerinin satışa sunulduğu belirtildi.
Medical Park Stadı'nda saat 22.00'de yapılacak karşılaşmanın bilet fiyatları şöyle:
Kategori 1- Batı Alt VIP Tribün: 500 lira
Kategori 2- Batı Alt VIP Tribün: 400 lira
Kategori 3- Batı Alt VIP Tribün: 300 lira
Kategori 4- Batı Alt VIP Tribün: 200 lira
Kategori 5- Batı Alt Tribün/Batı Üst Tribün: 100 lira
Kategori 6- Doğu Alt Tribün/Doğu Üst Tribün: 90 lira
Kategori 7- Doğu Alt Tribün/Doğu Üst Tribün: 80 lira
Kategori 8- Doğu Alt Tribün/Doğu Üst Tribün: 70 lira
Açıklamada, karşılaşma için Passolig'in yanı sıra kağıt bilet uygulamasının da geçerli olacağı aktarılarak, "Passolig sahipleri hem passo.com.tr üzerinden hem de Passolig gişelerinden bilet alabilecek, kağıt biletler ise sadece gişelerden temin edilebilecektir." ifadesine yer verildi.

Trabzonspor, Krasnodar, Avrupa, Spor

Kaynak: AA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
12:13 Manisa FK'da herkes golcü
12:12 Ahmet Nur Çebi, Abdullah Avcı ile görüştü
12:08 Ahmet Nur Çebi, Abdullah Avcı'yla bir araya geldi
12:02 Gaziantep FK'de sakat futbolcuların durumu
12:02 Basketbolda Erkekler Türkiye Kupası için yeni sistem
11:59 Denizlispor geçmişe sünger çekecek
11:54 Pınar Karşıyaka, Belçika'da seriyi devam ettirmek istiyor
22.10.2019 12:29:18