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Trabzonspor Kulübü, lösemi tedavisi gören gencin forma talebini yerine getirdi

Trabzonspor Kulübü, lösemi tedavisi gören 15 yaşındaki gencin forma talebini yerine getirdi.

20.02.2020 16:58 | Son Güncelleme: 20.02.2020 16:58Trabzonspor Kulübü, lösemi tedavisi gören gencin forma talebini yerine getirdi
Kulübü, lösemi tedavisi gören 15 yaşındaki gencin forma talebini yerine getirdi.
Giresun'un ilçesi Tekkeköy köyünde yaşayan Engin Öztürk, forma talebini yaklaşık 20 gün önce köyü ziyaret eden Yağlıdere Kaymakamı Yusuf Akın'a iletti.
Akın, tedavisini aksatmaması karşılığında Öztürk'ün isteğini yerine getireceği sözünü verdi ve bu konuda Trabzon Çarşıbaşı Kaymakamı Burak Yılmaz'dan yardım istedi.
Yılmaz da Engin Öztürk'ün talebini Trabzonspor Kulübüne iletti.
Bordo-mavili kulüp de talebe kayıtsız kalmayarak futbolcuların imzaladığı Trabzonspor formasını Engin Öztürk'e iletilmesi için Yağlıdere Kaymakamlığına gönderdi.
Kaymakam Akın, makamında ağırladığı Engin Öztürk'e formayı taktim etti.
Akın, gazetecilere yaptığı açıklamada, formanın Engin Öztürk'e ulaştırılmasını sağlayan Çarşıbaşı Kaymakamı Burak Yılmaz ve Trabzonspor Kulübüne teşekkür etti.

Engin Öztürk, Trabzonspor, Yağlıdere, Spor

Kaynak: AA

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