Haberler » Spor » Trabzonspor Kulübü'nden açıklama: Bize operasyon yapılıyor!

Trabzonspor Kulübü'nden açıklama: Bize operasyon yapılıyor!

Fenerbahçe'nin "TFF ve savcıları göreve davet ediyoruz" başlıklı açıklamasının ardından Trabzonspor da sosyal medyadan yaptığı paylaşımla hakem hatalarına tepki gösterdi. Yapılan paylaşımda "Sezon başından itibaren hakemler bize karşı açık bir operasyon içerisindedir." kısmı dikkat çekti.

04.11.2019 21:03

Fenerbahçe Kulübü'nün açıklamaları sonrası Trabzonspor da Twiter'dan çok sert bir paylaşımda bulundu. Paylaşımda, Trabzonspor Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu'nun açıklamalarına da yer verildi. Bordo-mavili ekip, ayrıca pozisyonların yer aldığı bir video da paylaştı. Kulübün bu paylaşımını binlerce bordo-mavili taraftar beğendi.

İşte o paylaşım:

"TÜRK FUTBOLUNDAN ELİNİZİ ÇEKİN"

"Sezon başından itibaren hakemler bize karşı açık bir operasyon içerisindedir. Bu durum yayınladığımız görüntülerle de bariz şekilde ortaya çıkıyor. Bunu yapanlar biran önce suç ortaklarıyla birlikte Türk futbolundan ellerini çekmelidir!"

FenerbahçeFenerbahçe'den olay açıklama: Savcıları göreve davet ediyoruz!

Trabzonspor Kulübü'nden açıklama: Bize operasyon yapılıyor!

Trabzonspor, Spor


YORUMLAR (10)
KENAN:Avrupadadamı size ve uşağı olduğunuz gs operasyon yapılıyor kendinizi ne sanıyorsunuz
Yayından Kaldır
0 1
Cevap yaz
SERKAN B.:siz kimsiniz ki size operasyon yapilsin? hahaha megolamani kötü birsey
Yayından Kaldır
3 2
Cevap yaz
KÖKSAL AKIN:ts az akıl. . . . şu trabzon sınırında silah sıkma olayında ağız birliği etmişlercesine size katil diyen bir camiadan varken, siz kulüpler birliğinde gidip gs serzenişte bulunurken tff namusuna hakemlerine kefiliz anlayışı gütdünüz. . . yani gs 11 maçlar ceza alırken, kaç oyuncusu ceza alırken neredeydiniz. . . melo yere basmaktan korkar olmuşken kasap ilan edilirken sosa nın ayaklarını kırma durumunu da bu hafta melo yaptı, kart var mı yok, sonraki pozisyonda aynı faulü yapan sarı kartı aldı. . .
Yayından Kaldır
1 5
Cevap yaz
MERT:Geçen sene Galatasaray hakkını ararken 17 kulüp karşı bildiri yayınlıyordunuz. Hakemler hata yapabilir diyerek o bildiriyi imzalayanlar kurtarsın şimdi, az ötede ağlayın.
Yayından Kaldır
1 6
Cevap yaz
DFDF:size zaten herkes durmadan bi operasyon yapiyor . . . herrrkezz . . .
Yayından Kaldır
3 3
Cevap yaz
GS:Biz şampiyonuz kanki hamsi ikinci gerisi zonk
Yayından Kaldır
3 7
Cevap yaz
MAHİR MANAV:VATANDAŞ ÇOK MÜTHİŞ TESBİT.EVET GS DE BÜYÜK MASONLAŞMA VAR.BUNLAR VE TARAFTARLARININ ÇOĞU VATAN HAİNİ .FENER - BJK VE GS GEZİ OLAYLARINDA VATAN HAİNLERİYLE BİRLİKTE YÜRÜMÜŞDÜ HÜKÜMETİ YIKMAK İÇİN.
Yayından Kaldır
2 3
VATANDAŞ:Normal şartlarda galatasarayın Türk Futbol tarihinden silinmesi gerekir mason yapılanması
Yayından Kaldır
5 3
BİR ZAMANLAR ANADOLU:2011-2012 kupası Ts nindir,ha 3 ha 5 sene sonra illa tescillenecek, 29 şampiyonluk sayıklayan kuşcuk 18 e düşecek, ligdede beyaz gruba tarafsız,şeffaf bir ortam oluşunca!
Yayından Kaldır
2 3
Cevap yaz
MANUEL:bos yapmasinlar. hosseini oynatmiyorsun konusuyorsunuz. oyna topunu gec kenara
Yayından Kaldır
2 1
Cevap yaz
Son Dakika Spor Haberleri
23:10 Şampiyonlar krallar gibi karşılandı
23:08 Mustafa Ati Göksu: "Futbola özgü her şey vardı"
23:07 Koşukavak: "İkinci yarı kazanmak için çok uğraştık"
22:33 Gaziantep, Ankaragücü'nü son dakika golüyle mağlup etti!
21:31 Loris Karius tanınmaz hale geldi!
21:03 Trabzonspor Kulübü'nden açıklama: Bize operasyon yapılıyor!
20:00 Göztepe, İlhan Palut'a emanet!
19:30 Fenerbahçe'den olay açıklama: Savcıları göreve davet ediyoruz!
18:32 FIFA açıkladı! Cardiff City'ye transfer yasağı geliyor
17:27 Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce: Falcao ayın 11'inde İstanbul'a gelecek!
4.11.2019 23:22:11