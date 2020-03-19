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Trabzonspor Kulübünden liglerin ertelenmesi kararına ilişkin açıklama Açıklaması

Trabzonspor Kulübü, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle liglerin ertelendiğinin duyurulması sonrası, bir açıklama yayımladı.

19.03.2020 19:20 | Son Güncelleme: 19.03.2020 19:20
Trabzonspor Kulübünden liglerin ertelenmesi kararına ilişkin açıklama Açıklaması
Trabzonspor Kulübü, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle liglerin ertelendiğinin duyurulması sonrası, bir açıklama yayımladı.
Bordo-mavili kulübün Twitter hesabından "evde kal" etiketiyle yapılan paylaşımda, "Pes etmedik, vazgeçmedik, hayallerimizi sadece erteledik. Çünkü her şeyin başı sağlık. Stadımızda birbirimize sarılıp zaferlerle coşacağımız, taraftarlarımızla bir arada olacağımız günleri sabırsızlıkla bekliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
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Kaynak: AA

Etiketler : Mehmet Kasapoğlu, Trabzonspor, Spor

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