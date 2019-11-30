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Trabzonspor Kulübüne Şırnaklı öğrencilerden ziyaret

Şırnak'tan Trabzon'a gelen öğrencilerin, Trabzonspor Kulübünü ziyaret ettiği bildirildi.

30.11.2019 17:48 | Son Güncelleme: 30.11.2019 18:20Trabzonspor Kulübüne Şırnaklı öğrencilerden ziyaret
'tan 'a gelen öğrencilerin, Kulübünü ziyaret ettiği bildirildi.
Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Şırnak Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu'nun himayelerinde gerçekleşen proje kapsamında, Şırnak'tan Trabzon'a gelen öğrencilerin kulüpte misafir edildiği belirtildi.
Şırnak Uludere Çok Programlı Anadolu Lisesinde okuyan 45 öğrenci ve okul personelinin, bugün Trabzon'a gelerek bordo-mavili kulübü ziyaret ettiklerini aktarılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"Başkanımız Ahmet Ağaoğlu, asbaşkanımız Mehmet Yiğit Alp ve yönetim kurulu üyelerimizin de yer aldığı ziyarette öğrencilere formamız hediye edildi. Yarın oynanacak Trabzonspor-Galatasaray karşılaşmasında bordo-mavi formalarıyla tribünde yerlerini alacak olan öğrenciler maçın ardından şehrimizi gezdikten sonra Şırnak'a dönecek."

Ahmet Hacıoğlu, Trabzonspor, Trabzon, Şırnak, Spor

Kaynak: AA

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