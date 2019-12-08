Haberler » Spor » Trabzonspor Kulübünün eski futbolcusu Tuncay Mesçi vefat etti - Spor

Trabzonspor Kulübünün eski futbolcusu Tuncay Mesçi vefat etti

Trabzonspor Kulübü, eski futbolcusu Tuncay Mesçi'nin vefat ettiğini bildirdi.

08.12.2019 17:14 | Son Güncelleme: 08.12.2019 17:14Trabzonspor Kulübünün eski futbolcusu Tuncay Mesçi vefat etti
Kulübü, eski futbolcusu Tuncay Mesçi'nin vefat ettiğini bildirdi.
Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, bordo-mavili formayı giyen Tuncay Mesçi'nin vefat ettiği belirtildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"1974-1975 ve 1975-1976 sezonlarında formamızı terleten, ilk şampiyonluğumuzun kadrosunda yer alan, Barış Kupası finalinde bize kupayı getiren tek golü atan eski futbolcumuz Tuncay Mesçi'nin vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Tuncay Mesçi'ye Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve sevenlerine başsağlığı dileriz."

Trabzonspor, Kıbrıs, Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

18:08 Maçın ardından - Spor
18:00 Yukatel Denizlispor - Medipol Başakşehir (FOTOĞRAFLAR) - Spor
17:59 TFF 2. Lig: Yeni Çorumspor: 2 - Yılport Samsunspor: 1 - Spor
17:58 Futbol. 2. Lig Beyaz Grup - Spor
17:56 Yeşil sahada sürpriz evlilik teklifi - Spor
17:14 Jose Mourinho gözünü Dzeko'ya dikti - Spor
17:04 Fernando Muslera Galatasaray'ı sırtlıyor! - Spor
16:46 Spor spikeri Jane Slater aldatıldığını akıllı bileklik sayesinde öğrendi - Spor
16:14 Konyaspor, Gaziantep ile 0-0 berabere kaldı - Spor
15:14 Devlet Bahçeli'den Anadolu Ajansı'na Beşiktaş tepkisi! - Spor
8.12.2019 18:14:43