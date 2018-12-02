Trabzonspor Kulübünün Olağan Kongresi

Trabzonspor
Kulübünün 74. genel kurulunun ikinci günü oy verme işlemiyle başladı.
Hayri Gür Spor Salonu'nda gerçekleştirilen olağan kongrede mevcut başkan Ahmet Ağaoğlu
, tek aday olarak seçime girdi.
Genel kurulda 7 bin 102 üyenin oy verme hakkı bulunurken, üyeler 15 sandıkta oy kullanıyor.
Üyeler, tek listenin yer alması nedeniyle genel kurula ilk saatlerde fazla ilgi göstermedi.
Kongrede bordo-mavili kulübün 51 yıllık tarihindeki 46. yönetim kurulu seçilecek, yeni yönetim 3 yıllığına göreve getirilecek.
Genel kurulda oy verme işlemi saat 17.00'de tamamlanacak.
Ağaoğlu'nun listesi
Ahmet Ağaoğlu'nun listesinde şu isimler yer alıyor:
Asil üyeler: Ahmet Ağaoğlu, Mehmet Yiğit Alp
, Ertuğrul Doğan
, Ömer Sağıroğlu, Emin Kahraman
, Müminhan Bilgin, Önder Bülbüloğlu, Haluk Şahin
, Özer Bayraktar, Yalçın Orhan, Ahmet Fikret
Gökhan, Serdar Ekrem Şirin, Yusuf Hayırlıoğlu, Yaşar
Kibar Güven, Sertaç Güven.
Yedek üyeler: Zafer Göktaş, Kemal Ertürk, Dursun Ali Sakarya
, Tuncay Uzunal, Lokman Sadıklar, Eda Lermi Zorer, İbrahim Şahinkaya.
Ahmet Ağaoğlu,Trabzonspor
02 Aralık 2018 Pazar 11:09