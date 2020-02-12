Haberler » Spor » Trabzonspor, kupada yarı final için sahaya çıkıyor - Spor

Trabzonspor, kupada yarı final için sahaya çıkıyor

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde yarın Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'a konuk olacak.

12.02.2020 09:44 | Son Güncelleme: 12.02.2020 09:44Trabzonspor, kupada yarı final için sahaya çıkıyor

, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde yarın Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'a konuk olacak. Bordo-mavililer, 5-0'ın rövanşında turu geçerek adını yarı finale yazdırmak istiyor.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzon'da oynanan çeyrek final ilk maçında Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor'u 5-0 yenerek büyük avantaj sağlayan bordo-mavililer, yarın rövanş mücadelesine çıkacak. Trabzonspor, ilk maçtaki avantajını da koruyarak 6 sezon aradan sonra Türkiye Kupası'nda yarı finale yükselmeyi hedefliyor. Kazım Karabekir Stadyumu'nda saat 17.00'de başlayacak karşılaşmada hakem Erkan Özdamar düdük çalacak.

ÇİMŞİR'DEN ROTASYON BEKLENİYOR

Trabzonspor'da bu maç öncesi Abdülkadir Ömür, Ahmet Canbaz, Caleb Ekuban, Yusuf Sarı ve Erce Kardeşler'in sakatlıkları bulunuyor. Ayrıca Sörloth da cezalı. Teknik direktör Hüseyin Çimşir'in, 5-0'ın da avantajıyla bu maçta ligde az forma şansı bulan oyuncuları tercih edebileceği ve diğer oyuncularını ise dinlendireceği öğrenildi. Ayrıca, devre arası takıma katılan iki stoper Manuel da Costa ile Manoel Messias'ın da bu maçta ilk kez forma giymeleri bekleniyor.

RAKİP FENERBAHÇE

Bu arada, yarın oynanacak Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Trabzonspor mücadelesinde turu geçen taraf, yarı finalde Fenerbahçe ile karşılaşacak. Yarı final ilk karşılaşmaları 3, 4 veya 5 Mart'ta, rövanş maçları ise 21, 22 veya 23 Nisan'da oynanacak.

MUHTEMEL KADRO

Bordo-mavililerin Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor karşılaşmasına şu 11 ile çıkması bekleniyor: Uğurcan - Serkan, Messias, da Costa, Abdurrahim, Hosseini, Doğan, Abdulkadir, Kamil Ahmet, Bilal, Muhammet

SAKAT: Abdülkadir Ömür, Ahmet Canbaz, Caleb Ekuban, Yusuf Sarı ve Erce Kardeşler

CEZALI: Sörloth



Türkiye Kupası, Trabzonspor, Spor

Kaynak: DHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

12:05  Canberk Yurdakul kimdir? Canberk Yurdakul kaç yaşında, nereli? Canberk Yurdakul kariyeri ve performansı!
11:27  Kaan Yıldırım kimdir? Kaan Yıldırım nereli? Kaan Yıldırım dizileri
10:47  N'Sakala kimdir? Fabrice N'Sakala kaç yaşında, nereli? N'Sakala kariyeri ve performansı!
10:36  KPSS 2020 ne zaman? KPSS başvuruları ne zaman başlıyor?
10:09  Trabzonspor DG Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor DG Sivasspor maçı şifresiz mi? Trabzonspor DG Sivasspor hangi kanalda?
12.02.2020 12:12:24