Trabzonspor, Kupaya Veda Etti

Trabzonspor
, Ziraat Türkiye Kupası
çeyrek final ayağında Spor Toto 1. Lig takımı Ümraniyespor'a elenerek organizasyona veda etti.
Çeyrek finalde İstanbul
temsilcisiyle eşleşen bordo-mavili ekip, ilk maçta Trabzon'da ağırladığı kırmızı-beyazlı takımla 0-0 berabere kaldı. Karadeniz
temsilcisi, rövanş müsabakasında 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı
'nda Ümraniyespor'a konuk oldu. Mücadelenin 35. dakikasında Anthony Nwakaeme'nin golüyle 1-0 öne geçen bordo-mavili ekip, avantajını koruyamadı.
Maçın 55. dakikasında Leandrinho ve 66. dakikasında Emircan Altıntaş
ile 2-1 öne geçen Ümraniyespor, 90+7. dakikada Atabey Çiçek
'in attığı golle farkı 2'ye çıkardı ve rahatladı.
Mücadeleyi 3-1 kazanan Ümraniyespor, adını yarı finale yazdırdı.
Ümraniyespor, Trabzonspor'u da eledi
Spor Toto 1. Lig temsilcisi Ümraniyespor, Fenerbahçe
'nin ardından Trabzonspor'u da kupa dışına itti.
Kırmızı-beyazlı ekip, TFF
3. Lig takımları Erzin Belediyespor
'u 3. turda, Anagold 24 Erzincanspor'u 4. turda, 1461 Trabzon
'u ise 5. turda eledi.
Ümraniyespor, son 16 turunda ise Fenerbahçe'yi 1-0 kazandığı iki maçın sonunda eleyerek çeyrek finale çıkan taraf oldu. Kırmızı-beyazlı ekip, çeyrek finalde Türk futbolunda "Dört büyük" olarak adlandırılan bir başka takım olan Trabzonspor'u saf dışı bıraktı.
Ümraniyespor, yarı finalde Akhisarspor- Kasımpaşa
eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.
Ümraniyespor, VAR ile penaltı kazandı
Ümraniyespor, Video Yardımcı Hakem (VAR) incelemesi sonrası penaltı kazandı.
Karşılaşmanın 65. dakikasında Ümraniyespor'dan Atabey Çiçek ile Trabzonspor'dan Majid Hosseini arasındaki mücadelede hakem Alper Ulusoy
devam kararı verdi.
VAR'ın uyarısıyla pozisyonu videodan yeniden izleyen Ulusoy, meşin yuvarlağın Hosseini tarafından elle oynandığı gerekçesiyle penaltıya hükmetti.
Penaltı atışını kullanan Emircan Altıntaş, takımını 2-1 öne geçiren golü kaydetti.
Trabzonspor'un penaltısı VAR'a takıldı
Trabzonspor'un kazandığı penaltı, VAR incelemesi sonrasında iptal edildi.
Müsabakanın 71. dakikasında sağdan ceza sahasına giren Abdulkadir Parmak, Yasir Subaşı
ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Hakem Alper Ulusoy, penaltı noktasını gösterdi.
Alper Ulusoy, VAR'ın uyarısıyla pozisyonu videodan bir kez daha inceledi ve kararından vazgeçti.
Nwakaeme zor olanı yaptı
Trabzonsporlu futbolcu Anthony Nwakaeme, yaklaşık 1 metreden topu boş kaleye gönderemedi.
Müsabakanın 83. dakikasında Abdulkadir Parmak'ın ceza sahası içi sağ çaprazdan gönderdiği top kaleci Burak Öğür'ü de geçti.
Arka direğe hareketlenen Nwakaeme, uygun durumda meşin yuvarlağı üstten auta attı.
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Kaynak: AA