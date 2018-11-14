Trabzonspor, Kuvvet Çalıştı

Trabzonspor
, Spor Toto Süper Lig'in 13'üncü haftasında oynayacağı Fenerbahçe
maçı hazırlıklarını bugün 10.00'da yaptığı antrenmanla sürdürdü. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri
'nde teknik direktör Ünal Karaman
yönetiminde yapılan antrenmanda oyuncular gruplar halinde önce fitness salonunda, ardından da sahada kuvvet çalışması gerçekleştirdi. Antrenmanda milli takım kamplarında bulunan Amiri, Hosseini, Kucka, Novak, Esteban, Abdülkadir Ömür'ün yanı sıra Sosa ve kadro dışı bırakılan Onur Recep Kıvrak
ile Burak Yılmaz
yer almadı.
Bordo-mavililer, bugün saat 16.00'da yapacağı çalışmayla hazırlıklarını sürdürecek.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Antrenmandan görüntüler
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- Trabzon
14 Kasım 2018 Çarşamba 12:17