Haberler » Güncel » Trabzonspor liderliğe yükseldi - Haber

Trabzonspor liderliğe yükseldi

Süper Lig'in 12. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında Trabzonspor'a 3-0 mağlup oldu.

23.11.2019 20:00 | Son Güncelleme: 23.11.2019 20:01Trabzonspor liderliğe yükseldi
Süper Lig'in 12. haftasında MKE Ankaragücü, sahasında 'a 3-0 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar
6. dakikada orta sahada topu alan Alexander Sörloth, kaleci Korcan Çelikay ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı şık vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-1
18. dakikada Hector Canteros'un ceza alanı dışından kullandığı serbest vuruşta direkten dönen top Erce Kardeşler'e çarparak kornere gitti.
23. dakikada Sosa'nın kullandığı serbest vuruşta ceza sahasına gelen ortaya yükselen John Obi Mikel'in kafa vuruşu direkten oyun alanına geri döndü.
28. dakikada ceza sahasında topla buluşan Alexander Sörloth'un vuruşunda kaleci Korcan Çelikay topu kornere çeldi.
45+1. dakikada Faty, Hosseini'ye yaptığı müdahale sonrasında ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyundan atıldı.
48. dakikada ceza sahasına giren Yusuf Sarı, vuruşunda kalecinin solundan topu filelerle buluşturdu. 0-2
55. dakikada Hector Canteros'un ortasına Alihan'ın kafa vuruşunda top üstten auta gitti.
56. dakikada ceza sahasına yerden gelen ortada topla buluşan Anthony Nwakaeme topu filelerle buluşturdu. 0-3
72. dakikada Orgill'in pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Wilfred Moke'nin vuruşununda kaleci Erce Kardeşler gole izin vermedi.
75. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Yusuf Sarı'nın vuruşunu kaleci Korcan Çelikay kornere çeldi.
Stat: Eryaman
Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Bahattin Duran xx, Tarık Ongun xx
MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay x, Stelios Kitsiou x, Yalçın Ayhan x (Alihan Kubalas dk. 46 x), Michal Pazdan x, Tiago Pinto xx, Sedat Ağçay x (Wilfred Moke dk. 64 x), Ricardo Faty x, lhan Parlak x, Hector Canteros x, Aydın Karabulut ? (Cebrail Karayel dk. 25 x), Dever Orgill x
Yedekler: Furkan Bekleviç, Ahmet Can Arık, Ender Aygören, Berke Gürbüz, Mehmet Sak, Hasan Kaya, Alper Önal
Teknik Direktör: Mustafa Kaplan
Trabzonspor: Erce Kardeşler xx, Joao Pereira xxx, Hüseyin Türkmen xx, Majid Hosseini xx (Cafer Tosun dk. 80 ?), Gaston Campi xx, Kamil Ahmet Çörekçi xx, John Obi Mikel xx, Yusuf Sarı xxx, Jose Sosa xx (Doğan Erdoğan dk. 64 x), Anthony Nwakaeme xxx (Fıratcan Üzüm dk. 73 x), Alexander Sörloth xxx
Yedekler: Arda Karabulut, Serkan Asan, Ivanildo Fernandes, Ahmet Canbaz,, Koray Kılınç, Donis Avdijaj
Teknik Direktör: Ünal Karaman
Goller: Alexander Sörloth (dk. 6), Yusuf Sarı (dk. 48), Anthony Nwakaeme (dk. 56) (Trabzonspor)
Kırmızı Kart: Ricardo Faty (dk. 45+1) (MKE Ankaragücü)
Sarı Kartlar: İlhan Parlak, Hector Canteros, Alihan Kubalas (MKE Ankaragücü), Yusuf Sarı, Gaston Campi (Trabzonspor)
(Yunus Emre Kartal - Cem Geçim/İHA)

Korcan Çelikay, MKE Ankaragücü, Trabzonspor, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
21:40 Kanser hastası emekli öğretmene sürpriz kutlama
21:40 Edirne'de otobüs tarlaya uçtu: 7 yaralı
21:39 Babasının PKK saldırısında kaybeden TRT muhabiri Terör Kurbanları Kongresi'nin kapanış manifestosunu gözyaşları içinde okudu
21:36 Balkan-Güney Doğu Avrupa Haber Ajansları Birliği Arnavutluk'ta toplandı
21:34 Vali Varol pancar sökme makinesiyle hasat yaptı
21:12 Fahrettin Altun'dan "Beştepe'ye giden İnce" iddiasına ilişkin açıklama: Gerçeği yansıtmıyor
20:57 Son dakika: Kılıçdaroğlu'ndan Talat Atilla'nın "Haberi CHP liderine doğrulattım" iddiasına yanıt: Talat Atilla'yı yedi yıldır görmüyorum
20:38 Manisa'da yüzeye çıkan balıkları tutan vatandaşlara uyarı: Bu balıkları yemeyin
19:18 Muharrem İnce'den Beştepe iddialarıyla ilgili yeni açıklama: Yapılacak bir tane iş var. Söz sırası Sayın Genel Başkan'dadır
18:52 UniCredit bankası Türkiye'den çekiliyor
16:19 Kastamonu'da bir kadın tartıştığı kocasının cinsel organını kesti
15:15 Hastalara bakmak yerine kahvaltı yapan doktorlar, vatandaş kamerasında!
23:45 Vatandaş, Bakan Kurum'a camide yerini vermedi: Burası Allah'ın evi
23.11.2019 21:43:04