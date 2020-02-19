Haberler » Güncel » Trabzonspor liderliğini sürdürmek için çalıştı - Haber

Trabzonspor liderliğini sürdürmek için çalıştı

Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bu maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı.

19.02.2020 14:15 | Son Güncelleme: 19.02.2020 14:15Trabzonspor liderliğini sürdürmek için çalıştı
Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda ile karşılaşacak olan , bu maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından başladı. Bordo-mavililerde Abdulkadir Ömür, Yusuf Sarı ve Ekuban takımla birlikte çalıştı.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde yapılan antrenmana, sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Ahmet Canbaz, parmağında ödem bulunan Sturridge ile tırnağında sorun olan Obi Mikel katılmadı. Kasığında sorun olan Hosseini, Ndiaye ve Nwakaeme ise takımdan ayrı çalıştı.
Trabzonspor'da sakatlıklarının ardından tedavileri tamamlanan ve bir süredir takımdan ayrı olarak çalışan Abdülkadir Ömür, Yusuf Sarı ile Caleb Ekuban da bugün takımla birlikte yapılan çalışmalarda yer aldı.
Bordo-mavililer antrenmanda pas, dar alanda oyun ve dayanıklılık esaslı çalışmalar yaptı. Son bölümde ise çift kale maç yapıldı. Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürecek.
BEŞİKTAŞ'TA TRABZONSPOR HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR
Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor'u konuk edecek olan Beşiktaş, bu mücadelenin hazırlıklarına sabah yaptığı antrenmanla devam etti.
Lider Trabzonspor'u taraftarının önünde ağırlayacak olan Beşiktaş, sabah basına kapalı olarak yaptığı antrenmanla çalışmalarını sürdürdü. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenmana bireysel programını sürdüren Dorukhan Toköz ile soğuk algınlığı nedeniyle serum ve antibiyotik tedavisi gören Adem Ljajic katılmadı. Kondisyon ve taktik ağırlıklı geçen antrenman; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 top kapma ve dar alanda kontrol pas antrenmanın yapıldığı idman, taktik programının yer aldığı uygulamalar ve şut çalışması ile sona erdi.
Siyah-beyazlılar hazırlıklarına yarın sabah 11.30'da basına kapalı yapacağı çalışmayla devam edecek.
(İHA)

Trabzonspor, Beşiktaş, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:16  Sporting Lizbon Medipol Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta? Sporting Lizbon Medipol Başakşehir maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
16:13  Tottenham - RB Leipzig maçı ne zaman? Tottenham - Leipzig maçı saat kaçta, hangi kanalda?
15:53  UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turunda hangi maçlar oynanacak? UEFA Avrupa Ligi fikstürü! UEFA Avrupa Ligi maçları hangi kanalda?
15:21  Setenay Cankat kimdir? Setenay Cankat kaç yaşında, nereli? Setenay ne demek?
14:35  Kumpanya ne demek? TDK'ya göre kumpanya ne anlama gelir?
19.02.2020 16:31:52