Trabzonspor, ligin en centilmen takımlarından

Süper Lig'in ilk yarısında toplamda 37 kart gören Trabzonspor , en az kırmızı kart gören 5 takımdan biri olurken, ayrıca ilk 17 haftalık bölümde 30 kartlı Medipol Başakşehir 'in ardından Fenerbahçe ile birlikte ligin en centilmen takımları arasında yer aldı.

Ligin tamamlanan ilk yarısında futbolculara toplamda 728 sarı ve 50 kırmızı kart çıkarılırken, Trabzonspor 14 rakibine göre bu alanda daha centilmen bir görüntü sergiledi. Süper Lig'in ilk 17 haftasında 36 sarı kart ve 1 kırmızı kart gören bordo-mavililer, 33 sarı ve 4 kırmızı kart gören Fenerbahçe ile birlikte 29 sarı ve 1 kırmızı kartı bulunan Medipol Başakşehir'in ardından en centilmen takımlar arasında yer aldı. Trabzonspor ayrıca, 1'er kırmızı kart gören Antalyaspor, Aytemiz Alanyaspor, Demir Grup Sivasspor ve Medipol Başakşehir ile birlikte ilk yarıda en az kırmızı kart gören 5 takımdan biri konumunda bulunuyor.

EN HIRÇIN BEŞİKTAŞ, EN ÇOK KIRMIZI GÖREN GENÇLERBİRLİĞİ

Süper Lig'in ilk yarısında en çok kart gören takımların başında ise Beşiktaş yer aldı. Siyah-beyazlılar toplamda 50 sarı kart ve 3 kırmızı kart görerek ilk 17 haftanın en hırçın takımı olarak ön plana çıktı. Beşiktaş'ı toplamda 52 kart gören Kasımpaşa takip etti. Ligin ilk yarısında en çok kırmızı kart gören takım ise Gençlerbirliği oldu. Başkent ekibi, gördüğü 6 kırmızı kart ile bu alanda ilk sırada yer alırken, onu 5 kırmızı kart gören Hes Kablo Kayserispor ile 4 kırmızı kart gören Fenerbahçe takip etti.

SON HAZIRLIK MAÇI YARIN PARTİZAN TİRAN İLE

Bu arada Antalya'da kamp çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, buradaki 2'nci ve son hazırlık maçında yarın Arnavutluk ekibi Partizan Tiran ile karşı karşıya gelecek. Antalya'daki ilk hazırlık maçında Bursaspor ile golsüz berabere kalan bordo-mavililerde teknik direktör Hüseyin Çimşir'in, yarın saat 15.30'da başlayacak karşılaşmada ideale yakın bir 11 ile sahaya çıkması bekleniyor.

KAMP SONA ERİYOR

Öte yandan, Trabzonspor'un Antalya kampı da sona eriyor. 2'nci yarı hazırlıkları kapsamında 5 Ocak'ta Belek'te kamp çalışmalarına başlayan bordo-mavililer, 11 Ocak'ta çalışmalarını sonlandırıp Trabzon'a dönecek ve 16 Ocak'ta Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında sahasında Yukatel Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına burada devam edecek.