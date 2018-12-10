Trabzonspor'lu Futbolcular Copa Libertadores Finalini İzledi

Trabzonspor
'lu futbolcular Sosa, Pereira, Ibanez ve Rodallega, Güney Amerika
'nın en prestijli turnuvası olan Copa Libertadores finalini, tribünden izlediler.
Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında alınan 3-0'lık Atiker Konyaspor
galibiyetiyle son 3 maçını da kazanan ve büyük moral bulan Trabzonspor'da Teknik Direktör Ünal Karaman
, oyuncularına iki gün izin verdi. Bu iznin ardından bordo-mavili futbolcular Sosa, Pereira, Ibanez ve Rodallega, Arjantin
'in köklü kulüpleri River Plate
ve Boca Juniors
arasında oynanan Copa Libertadores finalini izlemek için İspanya
'nın Madrid
şehrine gittiler.
Güney Amerika'nın en prestijli turnuvası olan Libertadores Kupası, uzatmalar sonucunda 3-1 kazanan River Plate'in oldu. Bordo-mavili futbolcular ise müsabakayı tribünlerde River Plate takımının taraftarlarının yer aldığı bölümde izledi.
Trabzonspor, Spor Toto Süper Ligin 16. haftasında deplasmanda Beşiktaş
ile 16 Aralık
Pazar günü oynayacağı maçın hazırlıklarına ise 11 Aralık Salı günü yapacağı antrenmanla başlayacak. - TRABZON
Güney Amerika,Trabzonspor
10 Aralık 2018 Pazartesi 10:44