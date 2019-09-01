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Trabzonspor maçında ilk 11'ler belli oldu

Süper Lig'in 3'üncü haftasında oynanacak Fenerbahçe - Trabzonspor mücadelesinde ilk 11'ler belli oldu.

01.09.2019 20:40 Trabzonspor maçında ilk 11'ler belli oldu
Süper Lig'in 3'üncü haftasında oynanacak Fenerbahçe - Trabzonspor mücadelesinde ilk 11'ler belli oldu.
Ülker Stadyumu'nda saat 21.45'te başlayacak mücadeleyi hakem Fırat Aydınus yönetecek. Aydınus'un yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ve Erdem Bayık üstlenecek.
İlk 11'ler şu şekilde:
FENERBAHÇE: Altay, Ozan, Zanka, Jailson, Dirar, Tolga, Emre, Deniz Türüç, Rodrigues, Kruse, Vedat Muriç.
TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Hosseini, Novak, Abdülkadir Parmak, Sosa, Avdijaj, Ekuban, Nwakaeme, Sörloth.



Trabzonspor, Fenerbahçe, Spor

Kaynak: DHA

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