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Trabzonspor maçını fırat aydınus yönetecek

Süper Lig'in 3'üncü haftasında 1 Eylül Pazar günü oynanacak Fenerbahçe - Trabzonspor maçında Fırat Aydınus düdük çalacak.

28.08.2019 12:12 Trabzonspor maçını fırat aydınus yönetecek

Süper Lig'in 3'üncü haftasında 1 Eylül Pazar günü oynanacak Fenerbahçe - Trabzonspor maçında Fırat Aydınus düdük çalacak.
Süper Lig Cemil Usta Sezonu 3. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
Haftanın hakemleri şöyle;
30 AĞUSTOS CUMA
20: 30 Kasımpaşa - MKE Ankaragücü: ZORBAY KÜÇÜK
20: 30 İstikbal Mobilya Kayserispor - Galatasaray: MUSTAFA ÖĞRETMENOĞLU
31 AĞUSTOS CUMARTESİ
19: 15 Konyaspor - Antalyaspor: ÜMİT ÖZTÜRK
21: 45 Beşiktaş - Çaykur Rizespor: YAŞAR KEMAL UĞURLU
21: 45 Göztepe - Yukatel Denizlispor: SUAT ARSLANBOĞA
1 EYLÜL PAZAR
19: 15 Gençlerbirliği - Medipol Başakşehir: CÜNEYT ÇAKIR
19: 15 Demir Grup Sivasspor - Gazişehir Gaziantep: HÜSEYİN GÖÇEK
21: 45 Fenerbahçe - Trabzonspor: FIRAT AYDINUS
21: 45 Yeni Malatyaspor - Alanyaspor: ALPER ULUSOY



Fırat Aydınus, Trabzonspor, Eylül, Spor

Kaynak: DHA

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