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Trabzonspor maçının ardından

Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Tur ilk maçında Altay, evinde Trabzonspor'a 2-1 mağlup oldu.

04.12.2019 22:42 | Son Güncelleme: 04.12.2019 22:42Trabzonspor maçının ardından
Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Tur ilk maçında , evinde 'a 2-1 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal , avantajlı skoru elde ettiklerini söyledi. Karaman, "İki takımı da tebrik ediyorum. Futbolun güzelliklerini sahaya yansıttılar. Bizim açımızdan bakıldığında sakatlık sonrası çok fazla forma şansı veremediğimiz oyuncuları oynattık, fazla forma şansı bulamayan genç oyuncuları da görme açısından harman yaparak müsabaka oynadık. Trabzon'a avantajlı skoru alarak gidiyoruz" dedi.

Altay Teknik Sorumlusu Yenel Dinçakman ise yaptığı açıklamada, "Süper Lig'in en formda ekibiyle karşılaştık. Oyuncular görevini disiplinle yerine getirdi. İlk yarıda iyi oynadığımızı düşünüyorum. Rakibe karşı üstünlüğümüz vardı. Artık Osmanlıspor maçına hazırlanacağız. Rakibimizi tebrik ediyoruz" diye konuştu.


- İzmir

Türkiye Kupası, Trabzonspor, Karaman, Altay, Spor

Kaynak: DHA

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