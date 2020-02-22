Trabzonspor maçının ilk 11'leri belli oldu

Süper Lig'in 23'üncü haftasında Beşiktaş , sahasında Trabzonspor 'u ağırlayacak. Vodafone Park'ta saat 20.00'de başlayacak karşılaşmada hakem Fırat Aydınus düdük çalacak. Aydınus'un yardımcılıklarını ise Aleks Taşcıoğlu ve Erdem Bayık üstlenecek.
Karşılaşmanın ilk 11'leri şu şekilde:
BEŞİKTAŞ: Karius - Gökhan Gönül, Vida, Ruiz, Caner Erkin, Elneny, Atiba, Boateng, Lens, N'Koudou, Burak Yılmaz
TRABZONSPOR: Uğurcan Çakır, Pereira, da Costa, Campi, Novak, Doğan Erdoğan, Sosa, Ndiaye, Guilherme, Sturridge, Sörloth