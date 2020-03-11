Trabzonspor Malatya Hazırlıklarını Tamamladı
Süper Lig'de 19. haftanın erteleme maçında 11 Mart Çarşamba günü BtcTurk Yeni Malatyaspor'a konuk olacak Trabzonspor, hazırlıklarını tamamladı.
11.03.2020 12:01 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:03
Süper Lig'de 19. haftanın erteleme maçında 11 Mart Çarşamba günü BtcTurk Yeni Malatyaspor'a konuk olacak Trabzonspor, hazırlıklarını tamamladı.
Kaynak: Dugout
Etiketler : Spor
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