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Trabzonspor Malatya Hazırlıklarını Tamamladı

Süper Lig'de 19. haftanın erteleme maçında 11 Mart Çarşamba günü BtcTurk Yeni Malatyaspor'a konuk olacak Trabzonspor, hazırlıklarını tamamladı.

11.03.2020 12:01 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:03
Süper Lig'de 19. haftanın erteleme maçında 11 Mart Çarşamba günü BtcTurk Yeni Malatyaspor'a konuk olacak Trabzonspor, hazırlıklarını tamamladı. Trabzonspor Malatya Hazırlıklarını Tamamladı

Kaynak: Dugout

Etiketler : Spor

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