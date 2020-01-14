Haberler » Güncel » Trabzonspor Marşı Beste Yarışması'nda sona gelindi - Haber

Trabzonspor Marşı Beste Yarışması'nda sona gelindi

Ortahisar Belediyesi ile Trabzonspor Kulübü'nün ortaklaşa düzenlediği Trabzonspor Marşı Beste Yarışması'nın finali yarın gerçekleştirilecek.

14.01.2020 11:24 | Son Güncelleme: 14.01.2020 11:24Trabzonspor Marşı Beste Yarışması'nda sona gelindi
Belediyesi ile Kulübü'nün ortaklaşa düzenlediği Trabzonspor Marşı Beste Yarışması'nın finali yarın gerçekleştirilecek.
Ortahisar Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, final programının Karadeniz Teknik Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde yarın saat 18.00'de taraftar gruplarının katılımıyla gerçekleştirileceği belirtildi.
Jüri tarafından daha önce yapılan değerlendirmelerde yarışmaya başvuran katılımcılara ait 380 eserden 6'sının finalist olarak belirlendiği ifade edilen açıklamada, yarışmada birinciye 30 bin, ikinciye 15 bin, üçüncüye 10 bin lira, 4'üncü,5'inci ve 6'ncı olanlara ise mansiyon ödülü olarak 2 bin lira verileceği kaydedildi.
Açıklamada değerlendirmelerine yer veren Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzonspor'a maddi ve manevi destek olmak ve onun şanlı tarihine yaraşır bir marşı ortaya çıkarmak için düzenledikleri beste yarışmasını nihayete erdirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:
"Yarışmada dereceye giren marşların diğer Trabzonspor marşları gibi dillerden düşmeyeceğini, hafızalarımızdan silinmeyeceğini düşünüyorum. Birbirinden değerli eserler yarışmaya katıldı. Bir kez daha yarışmamıza yoğun alaka gösteren bütün katılımcılara teşekkürlerimi iletiyorum. Bütün Trabzonspor sevdalılarını, yarışma katılımcılarımızı ve vatandaşlarımızı final programımıza katılmaya davet ediyoruz. Hep birlikte yarışmanın ruhuna uygun olarak, coşkulu ve heyecanlı bir final programı olsun istiyoruz."

Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzonspor, Ortahisar, AKM, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:22  MCBÜ Şehit Prof. Dr. İlhan Varank yerleşkesine 12 bin fidan dikilecek - Haber
13:20  Pakdemirli: "Gönlüm (taklit ve tağşiş yapanlara) hapis cezasını ister" - Haber
13:16  İŞ Genel Başkanı Arslan: "1 milyona yakın taşeron şirketlerdeki arkadaşlarımıza kadroları... - Haber
13:16  Yasa dışı hukuk danışmanına hapis cezası - Haber
13:15  Sapanca'da yol düzenleme çalışmaları devam ediyor - Haber
12:00  Ukrayna'da sıcak su borusunun patlaması sonucu asfalt çöktü: 6 yaralı - Haber
11:51  Mersin'de devlet hastanesinde patlama: 2'si ağır 5 yaralı - Haber
11:42  10 gündür kayıp olan Gülistan'ın odasında intihar mektubu bulundu - Haber
08:53  Vinç devrilince çatıya tutunan işçi düşerek hayatını kaybetti - Haber
07:28  İBB'ye bağlı İstanbul Kitapçısı'nda terörist elebaşı Sakine Cansız'ın kitabının satılması tepki çekti - Haber
14.01.2020 13:25:41