Trabzonspor-Medipol Başakşehir maçı biletleri satışa sunuldu
Süper Lig'in 26. haftasında Trabzonspor ile Medipol Başakşehir arasında oynanacak olan maçın biletleri satışa sunuldu.
12.03.2020 17:15 | Son Güncelleme: 12.03.2020 17:15
Süper Lig'in 26. haftasında Trabzonspor ile Medipol Başakşehir arasında oynanacak olan maçın biletleri satışa sunuldu.
Trabzonspor'un 15 Mart Pazar günü saat 16.00'da sahasında ağırlayacağı Medipol Başakşehir maçı biletleri satışa sunuldu. Bilet fiyatları şu şekilde belirlendi:
"Batı Alt VIP Tribün - 600 TL, Batı Alt VIP Tribün - 450 TL, Batı Alt VIP Tribün - 300 TL, Batı Alt VIP Tribün - 200 TL, Kategori 1 - Batı Alt Tribün/ Batı Üst Tribün - 125 TL, Kategori 2 - Doğu Alt Tribün/ Doğu Üst Tribün - 100 TL, Kategori 3 - Doğu Alt Tribün/ Doğu Üst Tribün - 90 TL, Kategori 4 - Doğu Alt Tribün/ Doğu Üst Tribün - 75 TL ve Güney Kale Arkası - Kuzey Kale Arkası - 60 TL."
(Gökmen Şahin/İHA)
Trabzonspor'un 15 Mart Pazar günü saat 16.00'da sahasında ağırlayacağı Medipol Başakşehir maçı biletleri satışa sunuldu. Bilet fiyatları şu şekilde belirlendi:
"Batı Alt VIP Tribün - 600 TL, Batı Alt VIP Tribün - 450 TL, Batı Alt VIP Tribün - 300 TL, Batı Alt VIP Tribün - 200 TL, Kategori 1 - Batı Alt Tribün/ Batı Üst Tribün - 125 TL, Kategori 2 - Doğu Alt Tribün/ Doğu Üst Tribün - 100 TL, Kategori 3 - Doğu Alt Tribün/ Doğu Üst Tribün - 90 TL, Kategori 4 - Doğu Alt Tribün/ Doğu Üst Tribün - 75 TL ve Güney Kale Arkası - Kuzey Kale Arkası - 60 TL."
(Gökmen Şahin/İHA)
Kaynak: İHA
Etiketler : Trabzonspor, Başakşehir, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Son Dakika: İlk, orta ve liseler, 16 Mart itibarıyla bir hafta tatil edildi
Güncel
Erzurum'daki laboratuvarda 10 ilden gelen koronavirüs testlerinin tamamı negatif çıktı
Güncel
Koronavirüsle ilgili yeni bir hastalık ortaya çıktı: Koronafobi
Güncel
Afrika'yı istila eden çekirge sürüsü, Türkiye sınırına dayandı
Güncel
Uzman çavuş olmak isteyen genç, sınavda kalbinin sağda olduğunu öğrendi
Güncel
Makarnada tepki çeken fahiş fiyatlar sonrası Trendyol ve Nuh'un Ankara'dan açıklama geldi
Güncel
İstanbul'da içi yolcu dolu olan minibüsü silahla taradılar! O anlar kamerada
Güncel
Koronavirüs Türkiye'ye yaradı! İTO Başkanı Avdagiç: Yıllardır aramayan müşteriler aramaya başladı