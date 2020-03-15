Trabzonspor-Medipol Başakşehir maçına doğru
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nin önüne gelen taraftarlar Takım otobüsün geçişi Otobüsün peşinden koşan taraftarlar TRABZON - Süper Lig'in 26.
15.03.2020 15:32 | Son Güncelleme: 15.03.2020 15:33
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nin önüne gelen taraftarlarTakım otobüsün geçişiOtobüsün peşinden koşan taraftarlar TRABZON - Süper Lig'in 26. haftasında Trabzonspor ile Medipol Başakşehir arasındaki yapılacak maçın koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında seyiricisiz oynanacak olması nedeniyle Trabzonspor'lu taraftarlar Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ne giderek takımına destek oldu.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Trabzonspor-Medipol Başakşehir maçına doğru
Etiketler : Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri, Trabzonspor, Başakşehir, Spor
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