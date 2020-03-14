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Trabzonspor, Medipol Başakşehir maçına hazır

Trabzonspor, Süper Lig'de yarın sahasında oynayacağı Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı.

14.03.2020 20:44 | Son Güncelleme: 14.03.2020 20:44
Trabzonspor, Medipol Başakşehir maçına hazır
Trabzonspor , Süper Lig'de yarın sahasında oynayacağı Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı.
Bordo-mavililer, teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ndeki antrenmanda taktik çalıştı.
Takım, bu antrenmanla Medipol Başakşehir müsabakasının hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.
Öte yandan, antrenmanın ardından genç oyuncu Erce Kardeşler için Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun da katıldığı doğum günü kutlaması yapıldı.

Kaynak: AA

Etiketler : Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri, Trabzonspor, Başakşehir, Spor

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