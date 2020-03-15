Trabzonspor-Medipol Başakşehir maçından notlar
Süper Lig'in 26. haftasında Medipol Başakşehir'i konuk eden Trabzonspor, BtcTurk Yeni Malatyaspor ile oynanan erteleme maçının 11'ine göre 2 farklı oyuncuyla sahaya çıktı.
15.03.2020 16:30 | Son Güncelleme: 15.03.2020 16:30
Süper Lig'in 26. haftasında Medipol Başakşehir 'i konuk eden Trabzonspor , BtcTurk Yeni Malatyaspor ile oynanan erteleme maçının 11'ine göre 2 farklı oyuncuyla sahaya çıktı.
Teknik direktör Hüseyin Çimşir, savunmanın sağında Serkan Asan'ın yerine Portekizli oyuncu Joao Pereira'ya, savunmada ise Hüseyin Türkmen'in yerine da Costa'ya görev verdi.
Sakatlığı bulunan Ahmet Canbaz, Kamil Ahmet Çörekçi, Yusuf Sarı ile cezalı olan Guilherme, maç kadrosunda yer almadı.
Da Costa döndü
Trabzonspor'un BtcTurk Yeni Malatyaspor ile oynadığı karşılaşmada, erteleme tarihinden sonra transfer edildikleri için statü gereği forma giyemeyen Messias ile da Costa, Medipol Başakşehir karşılaşmasıyla takıma döndü. da Costa 11'de kendine yer bulurken Mesias yedek kulübesinde yer aldı.
Aynı maçta statü gereği oynamayan Guilherme ise Medipol Başakşehir mücadelesinde sarı kart cezası nedeniyle forma giyemedi.
Taraftarlar takıma konvoylarla eşlik etti
Trabzonspor taraftarları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karşılaşmanın seyircisiz oynanacak olması nedeniyle Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ne gitti.
Takımın çıkış yapacağı güzergahta meşale yakan ve tezahüratlarda bulunan bordo-mavili taraftarlar, kafilenin Medical Park Stadı'na girişine kadar araç konvoyu yaparak takımlarına destek verdi.
Bu arada, bazı taraftarların "Engel değil Korona", "Sadakat armaya" yazılı pankart ve dövizler açtıkları görüldü.
Stadyum dezenfekte edildi
Trabzonspor ile Medipol Başakşehir arasında oynanan karşılaşma öncesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında stadyumun tüm alanları dezenfekte edildi. Soyunma odaları, basın tribünü, yedek kulübesi ve saha kenarları ile koridorların büyük bir titizlik içerisinde dezenfekte edildiği belirtildi.
Karşılaşmada protokol tribünde yönetim kurulu üyelerine de kota koyuldu. Sadece 25 kişinin protokol tribününden maçı izlemesine izin verildi.
Taraftarlardan şampiyonluk koreografisi
Trabzonsporlu taraftarlar karşılaşmanın seyircisiz oynanacak olması nedeniyle gece geç saatlere kadar stadyumda kalarak koreografi hazırladı.
Stadyumun kale arkası ve maraton tribününde açılan iki farklı koreografi ve pankartlarda şampiyonluk vurgusu yapıldı. Hüseyin Çimşir ile futbolcuların resmedildiği koreografide futbolcular şampiyonluk kupasıyla birlikte yer alırken, "Şampiyonluk senindir, gerisi hikayedir." ifadelerine yer verildi.
Stadyumda ayrıca, "Şampiyonluk çok uzak değil" ve "İnan o güzel günler bizim", "Fırtınam felaketim hasretim" yazılı pankartlar açıldı.
Sörloth'a özel motivasyon
Trabzonspor'da BtcTurk Yeni Malatyaspor maçında sakatlandıktan sonra hafta içerisinde yoğun tedaviye alınan ve Medipol Başakşehir maçına yetiştirilen Sörloth, kulüpten özel talepte bulundu.
Norveçli oyuncunun talebi doğrultusunda stadyumda kendi dilinde motive edici bir marş çalındı.
İki takım oyuncuları "Dirilişten kurtuluşa, bir duruştur Çanakkale" pankartıyla sahaya çıktı.
Teknik direktör Hüseyin Çimşir, savunmanın sağında Serkan Asan'ın yerine Portekizli oyuncu Joao Pereira'ya, savunmada ise Hüseyin Türkmen'in yerine da Costa'ya görev verdi.
Sakatlığı bulunan Ahmet Canbaz, Kamil Ahmet Çörekçi, Yusuf Sarı ile cezalı olan Guilherme, maç kadrosunda yer almadı.
Da Costa döndü
Trabzonspor'un BtcTurk Yeni Malatyaspor ile oynadığı karşılaşmada, erteleme tarihinden sonra transfer edildikleri için statü gereği forma giyemeyen Messias ile da Costa, Medipol Başakşehir karşılaşmasıyla takıma döndü. da Costa 11'de kendine yer bulurken Mesias yedek kulübesinde yer aldı.
Aynı maçta statü gereği oynamayan Guilherme ise Medipol Başakşehir mücadelesinde sarı kart cezası nedeniyle forma giyemedi.
Taraftarlar takıma konvoylarla eşlik etti
Trabzonspor taraftarları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karşılaşmanın seyircisiz oynanacak olması nedeniyle Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'ne gitti.
Takımın çıkış yapacağı güzergahta meşale yakan ve tezahüratlarda bulunan bordo-mavili taraftarlar, kafilenin Medical Park Stadı'na girişine kadar araç konvoyu yaparak takımlarına destek verdi.
Bu arada, bazı taraftarların "Engel değil Korona", "Sadakat armaya" yazılı pankart ve dövizler açtıkları görüldü.
Stadyum dezenfekte edildi
Trabzonspor ile Medipol Başakşehir arasında oynanan karşılaşma öncesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında stadyumun tüm alanları dezenfekte edildi. Soyunma odaları, basın tribünü, yedek kulübesi ve saha kenarları ile koridorların büyük bir titizlik içerisinde dezenfekte edildiği belirtildi.
Karşılaşmada protokol tribünde yönetim kurulu üyelerine de kota koyuldu. Sadece 25 kişinin protokol tribününden maçı izlemesine izin verildi.
Taraftarlardan şampiyonluk koreografisi
Trabzonsporlu taraftarlar karşılaşmanın seyircisiz oynanacak olması nedeniyle gece geç saatlere kadar stadyumda kalarak koreografi hazırladı.
Stadyumun kale arkası ve maraton tribününde açılan iki farklı koreografi ve pankartlarda şampiyonluk vurgusu yapıldı. Hüseyin Çimşir ile futbolcuların resmedildiği koreografide futbolcular şampiyonluk kupasıyla birlikte yer alırken, "Şampiyonluk senindir, gerisi hikayedir." ifadelerine yer verildi.
Stadyumda ayrıca, "Şampiyonluk çok uzak değil" ve "İnan o güzel günler bizim", "Fırtınam felaketim hasretim" yazılı pankartlar açıldı.
Sörloth'a özel motivasyon
Trabzonspor'da BtcTurk Yeni Malatyaspor maçında sakatlandıktan sonra hafta içerisinde yoğun tedaviye alınan ve Medipol Başakşehir maçına yetiştirilen Sörloth, kulüpten özel talepte bulundu.
Norveçli oyuncunun talebi doğrultusunda stadyumda kendi dilinde motive edici bir marş çalındı.
İki takım oyuncuları "Dirilişten kurtuluşa, bir duruştur Çanakkale" pankartıyla sahaya çıktı.
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Kaynak: AA
Etiketler : Batı Çalışma Grubu, Yeni Malatyaspor, Trabzonspor, Başakşehir, Spor
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