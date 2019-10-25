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Trabzonspor, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, Süper Lig'in 9. haftasında 28 Ekim Pazartesi günü deplasmanda yapacağı Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı.

25.10.2019 13:30Trabzonspor, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı
Trabzonspor, Süper Lig'in 9. haftasında 28 Ekim Pazartesi günü deplasmanda yapacağı Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde, basına ve taraftara kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, futbolcular iki grup halinde çalıştı.
UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda dün oynanan Krasnodar maçında forma giyen futbolcular yenilenme çalışması, diğer oyuncular ise dar alanda maç yaptı.
Antrenmanda, sakatlıkları bulunan Abdülkadir Ömür ile Ekuban yer almadı.
Sakatlığı nedeniyle Krasnodar maçında forma giyemeyen Obi Mikel takımla, Onazi ise takımdan ayrı çalıştı.
Karaman, Sosa ile görüştü
Krasnodar maçında alınan mağlubiyete karşın oynadığı futbol ile taraftarların beğenisini kazanan Jose Sosa'nın, antrenman öncesinde teknik direktör Ünal Karaman ile görüştüğü öğrenildi.
Yarını izinli geçirecek bordo-mavililer, hazırlıklarını pazar günü yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Trabzonspor, Başakşehir, Krasnodar, Karaman, Spor

Kaynak: AA

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