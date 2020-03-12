Trabzonspor, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı
Süper Lig'de dün erteleme maçında BtcTurk Yeni Malatyaspor'u deplasmanda 3-1 yenen Trabzonspor, 15 Mart Pazar günü sahasında Medipol Başakşehir ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.
12.03.2020 15:24 | Son Güncelleme: 12.03.2020 15:42
Süper Lig'de dün erteleme maçında BtcTurk Yeni Malatyaspor'u deplasmanda 3-1 yenen Trabzonspor , 15 Mart Pazar günü sahasında Medipol Başakşehir ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.
Bordo-mavililer, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde basına kapalı antrenman gerçekleştirdi.
BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının ilk yarısında ayağına darbe alarak oyuna devam edemeyen Norveçli golcü Alexander Sörloth'un yanı sıra sakatlıkları devam eden Kamil Ahmet Çörekçi, Yusuf Sarı ve Ahmet Canbaz'ın antrenmana katılmadıkları öğrenildi.
Sörloth'un yarın MR'ı çekilecek
Trabzonspor'un golcü oyuncusu Alexander Sörloth'un durumunun yarın çekilecek MR sonucunda netleşeceği bildirildi.
Bugün yapılan tetkiklerde oyuncunun kemik yapısında olumsuz bir bulguya rastlanmadığı, yarınki MR'ından sonra net açıklama yapılacağı belirtildi.
Bordo-mavililer, yarın gerçekleştireceği antrenmanla Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına devam edecek.
Bordo-mavililer, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde basına kapalı antrenman gerçekleştirdi.
BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının ilk yarısında ayağına darbe alarak oyuna devam edemeyen Norveçli golcü Alexander Sörloth'un yanı sıra sakatlıkları devam eden Kamil Ahmet Çörekçi, Yusuf Sarı ve Ahmet Canbaz'ın antrenmana katılmadıkları öğrenildi.
Sörloth'un yarın MR'ı çekilecek
Trabzonspor'un golcü oyuncusu Alexander Sörloth'un durumunun yarın çekilecek MR sonucunda netleşeceği bildirildi.
Bugün yapılan tetkiklerde oyuncunun kemik yapısında olumsuz bir bulguya rastlanmadığı, yarınki MR'ından sonra net açıklama yapılacağı belirtildi.
Bordo-mavililer, yarın gerçekleştireceği antrenmanla Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarına devam edecek.
Kaynak: AA
Etiketler : Batı Çalışma Grubu, Yeni Malatyaspor, Trabzonspor, Başakşehir, Spor
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