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Trabzonspor, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü

Trabzonspor, 15 Mart Pazar günü sahasında Medipol Başakşehir ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

13.03.2020 14:12 | Son Güncelleme: 13.03.2020 14:12
Trabzonspor, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü
Trabzonspor , 15 Mart Pazar günü sahasında Medipol Başakşehir ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Bordo-mavililer, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde basına ve taraftara kapalı antrenman gerçekleştirdi.
BtcTurk Malatyaspor karşılaşmasında forma giyen futbolcuların izinli olduğu antrenmanda, diğer oyuncular ise toparlanma çalışması yaptı.
Öte yandan, BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının ilk yarısında ayağına darbe alarak oyuna devam edemeyen Norveçli golcü Alexander Sörloth'un ise takımdan ayrı çalıştığı öğrenildi.
Bordo-mavililer, yarın gerçekleştireceği antrenmanla Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

Kaynak: AA

Etiketler : Trabzonspor, Başakşehir, Spor

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