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Trabzonspor, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını tamamladı

Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bu maçın hazırlıklarını tamamladı.

22.11.2019 17:33 | Son Güncelleme: 22.11.2019 17:38Trabzonspor, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarını tamamladı
Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak olan , bu maçın hazırlıklarını tamamladı.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde, Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde yapılan çalışmaya tedavileri süren Abdulkadir Ömür, Filip Novak'ın yanı sıra dünkü antrenmanda sakatlanan Abdurrahim Dursun yer almadı. Ekuban ve Sturridge ise takımda ayrı çalıştı. Bordo-mavililer basın ve taraftara kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanda taktik ağırlıklı bir çalışma yaptı.

Trabzonspor kafilesi, bu akşam saat 18.00'de Ankara'ya hareket edecek. Kamp yapacağı otele yerleşecek olan bordo-mavililer burada maç saatini bekleyecek. Trabzonspor kafilesinde ise 21 futbolcu yer alacak. Cezalı olan Uğurcan Çakır ve Abdulkadir Parmak kafilede yer almıyor. Tedavileri süren Filip Novak, Abdurrahim Dursun, Ekuban ve Sturridge'nin yanı sıra Onazi'de MKE Ankaragücü kadrosunda yer almayan isimler oldu.

Bordo-mavililerde Erce Kardeşler, Arda Akbulut, Kağan Moradaoğlu, Hosseini, Hüseyin Türkmen, Campi, Fernandes, Pereira, Kamil Ahmet Çörekçi, Serkan Asan, Obi Mikel, Doğan Erdoğan, Sosa, Ahmet Canbaz, Avdıjaj, Cafer Tosun, Yusuf Sarı, Nwakaeme, Fıratcan Üzüm, Sörloth, Koray Kılınç Ankara'ya götürülen isimler oldu. - TRABZON

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri, MKE Ankaragücü, Trabzonspor, Spor

Kaynak: İHA

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