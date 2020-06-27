Trabzonspor-MKE Ankaragücü maçına doğru

Süper Lig'in 29. haftasında sahasında MKE Ankaragücü ile karşılaşacak Trabzonspor'da taraftarlar, takımlarının stada gidişi sırasında araç konvoyu yaptı.

27.06.2020 20:31 | Son Güncelleme: 27.06.2020 21:11
Süper Lig'in 29. haftasında sahasında MKE Ankaragücü ile karşılaşacak Trabzonspor'da taraftarlar, takımlarının stada gidişi sırasında araç konvoyu yaptı.
Bordo-mavili taraftarlar, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nden hareket edecek kafile için saatler öncesinden bir araya geldi. Pankartlar ve dövizler açan taraftarlar, tezahüratlarda bulunup, marşlar okudu.
Takımın tesislerden hareketiyle birlikte taraftarlar araç konvoyu oluşturarak ellerindeki bayrakları salladı.
Medical Park Stadı'na kadar olan güzergahta yol kenarında bekleyen çok sayıda taraftar ise kafilenin geçişi sırasında meşale yakarak takımlarına sevgi gösterisinde bulundu.
Trabzonspor'u taşıyan takım otobüsü, taraftarların ilgisi nedeniyle 17 kilometrelik mesafeyi 1 saatte alarak stada ulaşabildi. Trabzonspor-MKE Ankaragücü maçına doğru

Kaynak: AA

Etiketler: Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri, MKE Ankaragücü, Trabzonspor, Spor, Haber

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