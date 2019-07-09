09.07.2019 12:04
Haberler» Spor» Haber

Trabzonspor muhabirleri kahvaltıda buluştu

Trabzonspor muhabirleri kahvaltıda buluştu

Trabzonspor'u takip eden gazeteciler yeni sezon öncesi kahvaltıda bir araya geldi.

Trabzonspor'u takip eden gazeteciler yeni sezon öncesi kahvaltıda bir araya geldi.

Türkiye Spor Yazarları Derneği Trabzon Şubesi tarafından organize edilen kahvaltıda karşılıklı fikir alışverişinde bulunulurken, TSYD Trabzon Şube Başkanı Selçuk Kılıç, Trabzonspor'u takip eden gazetecilerin milyonlarca taraftarı bulunan bordo-mavili takımın haberlerini kamuoyuna en iyi ve doğru şekilde aktarmak için yaz-kış, sıcak-soğuk demeden çalıştığına dikkat çekti. Başkan Kılıç, "Bizim görevimiz kamuoyunu en hızlı, en doğru ve tarafsız şekilde aydınlatmak. Bu kutsal görevi yaparken Trabzonspor muhabirleri olarak yine birlik içinde hareket etmeye devam edeceğiz" dedi.

Bordo-mavili takımı takip eden gazeteciler, çalışma koşullarının da masaya yatırıldığı buluşmada, gelecek hafta Avusturya'da yapılacak olan Trabzonspor'un 2. Hazırlık kampının planlaması ile ilgili bilgilendirme yapıldı. Mercan Korupark'ta düzenlenen buluşmanın ardından gazeteciler hatıra fotoğrafı çektirdi. - TRABZON
Kaynak: İHA
Türkiye Spor Yazarları Derneği, Trabzonspor, Trabzon, Spor

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
13:50   Hidayet Türkoğlu Milli Takım'da herkes büyük bir fedakârlık gösteriyor
13:49   Sivasspor'un Bolu kampı
13:49   Çotanak Stadı'nın koltukları takılmaya başlandı
13:46   İsmail Kartal: Muriç'i en iyi teklifi veren takıma gönderdik
13:45   Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu: "Bu kupa azmin, inancın ve disiplinli çalışmanın eseridir"
13:44   Samsunsporlu Aytaç Sulu: Takıma ağabeylik yapmak istiyorum
13:44   Olimpik Kayak Sporcusu Yetiştirme Projesi