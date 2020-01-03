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Trabzonspor, Ndiaye'yi KAP'a bildirdi

Trabzonspor, Senegalli orta saha oyuncusu Badou Ndiaye'nin transferini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

03.01.2020 13:55 | Son Güncelleme: 03.01.2020 14:00 Trabzonspor, Ndiaye'yi KAP'a bildirdi
, Senegalli orta saha oyuncusu Badou Ndiaye'nin transferini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Ligin ikinci yarısı için transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, 'nin Stoke City kulübünde oynayan Senegalli orta saha oyuncusu Badou Ndiaye'yi sezon sonuna kadar kiralıyor. Bordo-mavili kulübün konuyla ilgili KAP'a yaptığı açıklama şöyle:

"İngiltere'nin Stoke City kulübünün profesyonel oyuncusu Papa Alioune Ndiaye'nin, sezon sonuna kadar kulübümüze geçici transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." - TRABZON

Kamuyu Aydınlatma Platformu, Badou Ndiaye, Trabzonspor, İngiltere, Spor

Kaynak: İHA

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