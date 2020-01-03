Haberler » Güncel » Trabzonspor, Ndiaye'yi KAP'a bildirdi - Haber

Trabzonspor, Ndiaye'yi KAP'a bildirdi

Trabzonspor, Senegalli orta saha oyuncusu Badou Ndiaye'nin transferini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

03.01.2020 14:00 | Son Güncelleme: 03.01.2020 14:00 Trabzonspor, Ndiaye'yi KAP'a bildirdi
, Senegalli orta saha oyuncusu Badou Ndiaye'nin transferini Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Ligin ikinci yarısı için transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, 'nin Stoke City kulübünde oynayan Senegalli orta saha oyuncusu Badou Ndiaye'yi sezon sonuna kadar kiralıyor. Bordo-mavili kulübün konuyla ilgili KAP'a yaptığı açıklama şöyle:
"İngiltere'nin Stoke City kulübünün profesyonel oyuncusu Papa Alioune Ndiaye'nin, sezon sonuna kadar kulübümüze geçici transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır."
(İHA)

Kamuyu Aydınlatma Platformu, Badou Ndiaye, Trabzonspor, İngiltere, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:58   AB'den Irak için "itidal" çağrısı - Haber
15:58   Tutuklanan zanlının cezaevindeki üst aramasında uyuşturucu bulundu - DİYARBAKIR - Haber
15:58   ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın hiçbir zaman bir savaşı kazanmadığını, ama hiçbir müzakereyi... - Haber
15:57   FATİH'TE ARANIYORDU... GENÇ KIZIN CESEDİ SAHİLDE BULUNDU - Haber
15:57   İHH İnsani Yardım Vakfı Başkanı Yıldırım'dan İdlib için acil yardım çağrısı - Haber
15:13   Cübbeli Ahmet Hoca, Kasım Süleymani'ye beddua etti: Kabirleri ateşle dolsun - Haber
15:10   Bakan Soylu, engelli vatandaşın isteğini kırmadı - Haber
15:08   RG kidsstore, çocuk giyim sektöründe 45 ülkeye ihracat yapıyor - Haber
15:05   Meteoroloji'den İstanbul için fırtına uyarısı: Hızı 110 km'yi bulacak - Haber
14:13   İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Farazmand: Trump aptalca bir hareket yaptı - Haber
3.01.2020 15:59:41